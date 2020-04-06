Bilal dede, Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağışladı - Son Dakika

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde yaşayan Bilal Ündemir (89), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağışladı.

İlçeye bağlı Akçaören Mahallesi'nde yaşayan Bilal Ündemir, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunacağını bildirdi. Eve giden ekipler, bağışlanan 500 lirayı alarak Bilal Ündemir adına Ziraat Bankası'na yatırdı. Banka dekontunu Bilal Ündemir'e teslim eden ekipler, anlamlı bağıştan dolayı kendisine teşekkür etti.