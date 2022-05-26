Bilal Dikmen, " Dünyada sabit kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor" - Son Dakika
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Bilal Dikmen, " Dünyada sabit kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor"

26.05.2022 14:16

Bilal Dikmen, " Dünyada sabit kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor" Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştay'ı başladıMALATYA Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayı' başladı.

Bilal Dikmen, " Dünyada sabit kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor"

Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştay'ı başladı

MALATYA Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayı' başladı. Çalıştayda, su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, atık su yönetimi konusunda idarelerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve farkındalık oluşturulması gibi konular konuşuldu.

Malatya'da bir otelde MASKİ öncülüğünde düzenlenen çalıştaya, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yetkileri, 51 İlin Su İdaresi ve 29 Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Su Enstitüsü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü ilgili kurumlardan yetkililer ve akademisyenlerin katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, su kaynaklarını sınırlı ve kıt kaynaklı olduğunu ülkelerin gelişmelerine paralel olarak temiz su kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün artmakta olduğunu belirtti. Nüfus artışı ve sanayileşmenin de etkisiyle su kaynaklarının hızla azaldığına dikkat çeken Dikmen, " Ülkelerin gelişmelerine paralel olarak da kullanılabilir temiz su kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artmakta. Diğer taraftan da nüfus artışı insanların istek ve ihtiyaçlarının artması sanayileşmenin etkisiyle ülkemizde ve dünyada su kaynakları da hızla azalıyor. 1960 yılında ülkemizin nüfusu 27 milyon 2022'ye geldiğimiz zaman 84 milyon. Dünya nüfusu 1960'da 3 milyarken 2022'ye geldiğimizde 8 milyara yaklaşmış durumda. Dünya yüzeyine düşen yağış miktarına baktığımızda 1960 da daha iyi yağış düşüyor. 2022'ye geldiğimiz zaman aynı yağış düşüyor. Dünyadaki su kaynaklarının miktarı sabit kişi başına düşen su miktarı da hızla azalıyor. Ülkemizde kişi başına düşen yıllık su miktarına baktığımız zaman bu 1340 metreküp yıl civarında. Nüfus artışı ve sanayileşme hızını göz önüne aldığımızda 2040 yılına geldiğimizde bu miktarın 1120 metreküpe kadar düşeceğini ön görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya'da 2 yıl içerisinde asfaltsız, susuz, kanalizasyonsuz hiçbir yerleşim yeri kalmayacağını ve atık suların akarsulara karışmayacağı hedeflemiş olduklarını söyledi.

Vali Hulusi Şahin ise Malatya'da çoğu kırsal bölgede su sorunun kalmamasının Türkiye'nin geldiği noktayı gösterdiğini ifade ederek, " Meslek hayatımızda su ile hep uğraştık. Yaklaşık 26 yıl önce bir köye dağdan su borusuyla suyu getirip köy ortasına bir çeşme yaptığımızda köyle ilgili başka bir mesele kalmadı bakardık. Bugün kırsal mahallelerimizde bugün itibariyle Malatya'da şebekeli içme suyu hem de basınçlı suyla hizmet aldığı ve atık suyunun da yönetildiği bir noktaya gelmesi Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Türkiye hala atık sularının önemli bir kısmını ya hiç arıtmadan ya da basit bir fiziksel arıtmayla derelere akıtan bir yapıda. Karar vericiler siyasi idare kullananlar pahalı bir iş olan alt yapı işine girmeyi pek sevmiyor. Bir sanatçı getirirsiniz bir konser verir. Bir park yaparsınız çok da popüler olursunuz. Alt yapı işine giriyorsunuz, yolları kazıyorsunuz zaten pahalı takdir yerine tekdir alırsınız. O işlere girmezler girmediği zaman da o mesele bitmez birikir daha büyük bir mesele olarak kucağınızda patlar" diye konuştu.

Su ve atık su arıtma yönetimi konusunda yaşanan sorunlara, çözüm önerilerinin üretilmesi, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi konusunda idarelerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan çalıştay 2 gün devam edecek.

Bilal Dikmen, Dünyada sabit kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor
Bilal Dikmen, Dünyada sabit kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor
Bilal Dikmen, Dünyada sabit kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor
Bilal Dikmen, Dünyada sabit kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Malatya, su, Güncel, Son Dakika

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