Bilal Erdoğan 21'inci yüzyıl Türkiye'si sizlerin eseri olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan 21'inci yüzyıl Türkiye'si sizlerin eseri olacak - Son Dakika

Bilal Erdoğan 21'inci yüzyıl Türkiye'si sizlerin eseri olacak

6 saat önce

KARS'ta 'Fetihleri anlamak Fatihleri anmak' konulu panele katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, gençlere seslenerek, 21'inci yüzyıl Türkiyesi sizlerin eseri olacak dedi.

Bilal Erdoğan 21'inci yüzyıl Türkiye'si sizlerin eseri olacak, System.String[]

KARS'ta 'Fetihleri anlamak Fatihleri anmak' konulu panele katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, gençlere seslenerek, 21'inci yüzyıl Türkiyesi sizlerin eseri olacak dedi.

Okçular Vakfı tarafından Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Sergi Sarayı'nda Kemankeş Türk Okçuluğu sergisinin açılışına katılan Bilal Erdoğan'a, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da eşlik etti. Haydar Ali Yıldız'ın sergi hakkında protokol üyelerine bilgi vermesinin ardından ok atışı da yapan protokol daha sonra paneli izlemek için salona geçti.

'Fetihleri anlamak Fatihleri anmak' konulu panelde konuşan Bilal Erdoğan, 200 yılı aşkın bir süredir bir batılılaşma rüzgarına katılmışız. Bugün gençlerin kafasında İstanbul'a yerleşmek var. Belki yurt dışı hayalleri kuranlar var. İşte modern bir hayat; giyimiyle, kuşamıyla, seyrettiği filmlerle, dinlediği filmlerle bütün bir yaşam tarzı konusunda batıya öykünen nesiller yetişmiş durumda. Bu iyi bir şey değil. Belki biraz hızlı oldu ama ülkemizde ciddi bir batılılaşma öykülerinin gelip geçmekte olduğunu kabul edelim. Peki bu aslında nedir Eğer mesele gelişmek, çağı yakalamak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaksa o zaman bilimi, fenni, mühendisliği, teknolojisi, eğitimini alacaksın. Ama bakıyorsunuz aydın başlığıyla, aydın kisvesi altında bu cumhuriyet kurulduğu ilk dönemlerde çıkan nicelerinin önünü kesen bir zihniyet var karşımızda. Peki ne anlıyor batılılaşmadan Batılılaşmadan giyim kuşam anlıyor. 'Batılılar gibi giyinmezsek batılılaşamayız' diyor. Batılılaşmadan alfabe anlıyor. 'Alfabeyi değiştirmezsek batılılaşmayız' diyor. Batılılaşmadan eski eserlerin yok edilmesini anlıyor. 'Geçmişle bağımızı koparamazsak geleceğe yürüyemeyiz' sanıyor. Batılılaşma nedir batılılaşma İşte bütün bunların değerlendirdiğimiz zaman batılılaşma Teoman Duran'ın tabiriyle bir kültür soykırımıdır. O zaman bunun kendi kimliğimizi, kendi kültürümüzü, kendi inancımızı koruyarak mümkün olduğunu görmeye başladık diye konuştu.

Konuşmasında gençlere seslenen Erdoğan, Eğer kendi geleceğimizi kuracaksak bakın 21'inci yüzyıl sizin. 21'inci yüzyıl Türkiyesi sizlerin eseri olacak. Bu Türkiye kendi kültürüyle, kendi değerleriyle, kendi inancıyla yolunu tutmuş bir ülke olarak dünyaya damgasını vurabilir ve vuracaktır. Buna inanmak ve çok çalışmak zorundayız. İçimize kapalı olmayacağız, dünyayı tanıyacağız dedi.

Konuşmalardan sonra Sultan Alparslan'ın doğumunun 990'ncı yıl dönümünde Ebü'l- Fetih Sultan Alparslan ve Anadolu'nun Fethi nedeniyle düzenlenen panele geçildi. Oturum başkanlığını Doç. Dr. Alparsan Yüce'nin yaptığı panelde, Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu ve Doç. Dr. Yaşar Kop birer konuşma yaptı.


Bilal Erdoğan, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor
Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Libya desteği: Yapılan anlaşma doğrudur İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi

Son Dakika Haberleri
23:50 Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü - Son Dakika
23:49 "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
23:47 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
23:45 Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
23:45 Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika
22:50 Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:54:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilal Erdoğan 21'inci yüzyıl Türkiye'si sizlerin eseri olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]