Bilal Erdoğan: 21'inci yüzyıla damga vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz - Son Dakika
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Bilal Erdoğan: 21'inci yüzyıla damga vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz

25.03.2022 09:49
Bilal Erdoğan: 21'inci yüzyıla damga vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin paydaşları arasında bulunduğu 'Gençlik Buluşması', TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin paydaşları arasında bulunduğu 'Gençlik Buluşması', TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Bilal Erdoğan, "21'inci yüzyıla damgasını vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz. Ufkunuzu daha geniş tutun" dedi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen programa; Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan; açılış konuşmaları, şiir ve ilahi dinletisiyle devam eden programda TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun katılımıyla söyleşi yapıldı.

TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" diyerek başladığı konuşmasında TÜGVA olarak hizmet şuuruyla çalışmalara devam ettiklerini dile getirip, bu mirasın kendilerine Selçuklu ve Osmanlı'dan kaldığını söyledi. 'UFKUNUZU VE HEDEFLERİNİZİ GENİŞ TUTUN'TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan ise Türkiye'nin, gelecekle ilgili umutlu olması için çok neden olduğunu belirterek, son yıllarda uluslararası platformda çok etkili konuma geldiğini, bugün de Rusya- Ukrayna krizinde ara bulucu konumunda olduğunu aktardı. Erdoğan, "Salgın ve savaş döneminin getirdiği zorlukları bütün dünya ile birlikte bizde yaşıyoruz ancak 21'inci yüzyıla damgasını vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz. Ufkunuzu daha geniş tutun, hedeflerinizi yüksek tutun. Yurt dışına çıkmayı düşünen arkadaşlarımız, tabi ki de bunu yapabilirlerse çok iyi olacaktır ancak ülkemize dönmeyi de hep aklımızda tutalım çünkü emin olun; dünyanın en güzel şehri İstanbul, en güzel ülkesi de Türkiye'dir" diye konuştu.

Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.


Bilal Erdoğan: 21'inci yüzyıla damga vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz
Bilal Erdoğan: 21'inci yüzyıla damga vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz
Bilal Erdoğan: 21'inci yüzyıla damga vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz
Bilal Erdoğan: 21'inci yüzyıla damga vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz
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Yüksek İstişare Kurulu, Togo Cumhuriyeti, Bilal Erdoğan, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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