Bilal Erdoğan\'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz?

Son günlerde açıklamaları ile dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan liseli gençlerle bir araya geldi. Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tek soru, tek cevap' etkinliğine katılan Bilal Erdoğan, merak edilen soruları yanıtladı.

"NASIL PARA KAZANIYORSUNUZ?"

Programda liseli gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a bir genç tarafından "Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neyden para kazanıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

"GIDA SEKTÖRÜNDEYİM"

İlk olarak 2007 yılında ticarete atıldığını ifade eden Bilal Erdoğan, "İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika'da, Türkiye'den de tanıştığım arkadaşlarım stantlarda bir şeyler satıyordu. Türkiye'ye dönüp bu işe burada devam etmek istediklerini söylediler. Ben de onlara, 'Siz dönün, ben Türkiye'deki işinize ortak olabilir miyim?' dedim. Türkiye'de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş kozmetik üzerindeydi. Ardından 2009 yılı başında, aynı ortaklarımla restoran işine başladık. O zamandan bugüne gıda işiyle uğraşıyorum. Ortaklarımızla birlikte restoranlarımız var. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Dubai'de bir yer açtık. Bakü'de de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim." dedi.