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BİLAL ERDOĞAN: ANİ'Yİ, AHLAT'I, MALAZGİRT'İ VE ÇANAKKALE'Yİ BİLMEMİZ LAZIM - Son Dakika

BİLAL ERDOĞAN: ANİ'Yİ, AHLAT'I, MALAZGİRT'İ VE ÇANAKKALE'Yİ BİLMEMİZ LAZIM

20.08.2021 15:14

KARS'ın Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki Ani Harabelerini ziyaret eden Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Modern çağ, 21'inci yüzyılın dünyası insanların vatan bilincini biraz kaybetmeye zorluyor.

KARS'ın Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki Ani Harabelerini ziyaret eden Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Modern çağ, 21'inci yüzyılın dünyası insanların vatan bilincini biraz kaybetmeye zorluyor. İnsanların ülkelerine, bayraklarına, dinlerine olan aidiyet bağlarını zayıflatmayı öngörüyor. Biz millet olarak tarihimizi bunu yaşatmamıza borçluyuz. Onun için bu şuuru yaşatmak için de Ani'yi, Ahlat'ı, Malazgirt'i ve Çanakkale'yi bilmemiz lazım" dedi.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte Kars'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı, Harakani Havalimanı'nda Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın karşıladı. Karayolu ile Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Dünya Kenti, Medeniyetler Beşiği, Bin bir Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri'ne giden heyet, burada Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan ve beraberindekiler, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na bağlı Şeddadiler zamanında inşa edilen ve Türkiye sınırları içerisindeki ilk cami olan Ebu'l Menüçihr'i gezdikten sonra ok atışı yaptı.

'PANDEMİ KURALLARINA GÖRE GERÇEKLEŞECEK'

Ani Harabeleri'nde basın açıklaması yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu yıl Ahlat ve Malazgirt törenlerinin 23-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Geçen yıllarda olduğu gibi hem Ahlat hem de Malazgirt'te 24 ve 25'nde katıldığı dev bayrak yürüyüşleri olacak. 200 metreden fazla bir bayrakla Ahlat ve Malazgirt'te bayrak yürüyüşüne büyük bir heyecan ve gururla bütün halkımızın katılmasını katılamayanların evlerinin balkonlarından bu coşkuya katılması hakikaten heyecan verici. Mehterle beraber caddelerde meşalelerle devam edecek. 24'ündü Ahlat Millet Bahçesinde atlı okçuluk, okçuluk cirit atma, güreş ve geleneksel sporlarımız olacak. Aynı şekilde çadırlarımız kurulacak, orada Anadolu'dan gelen ozanlar türkülerini söyleyecekler. Kültür Bakanlığımızın stantları olacak. Orada Anadolu'daki kültürel zenginlik geniş manada gelen misafirlere sunulmuş olacak. Yurdun ve dünyanın her yerinden gelen farkı misafirlerimiz olacak. Bu şekilde Ahlat'taki etkinliklerimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi zengin bir şekilde bizzat gençlerin katıldığı ok savaşları, ok yarışlarıyla fiziksel temasın olmadığı sporları tercih ediyoruz ki pandemi riskini en aza indirelim. Malazgirt'te yine aynı tarihte etkinliklerimiz başlayacak. Geçen yıllarda sportif manada atların yarıştığı at yarışları yapılırdı. Bu yıl bölge halkının talebi üzerine orada da at yarışlarını düzenleyeceğiz. 25 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Ahlat'a teşrif edecekler. Dünyanın en büyük Türk ve İslam kabristanlığı olan Selçuklu kabristanlığını ziyaret edecekler. Bahsettiğim Ahlat Millet Bahçesi etkinlik alanına teşrif ederek genlik ve spor gösterilerini takip edecekler. Cumhurbaşkanlığı çalışma külliyesi olan gençlerin buluşma noktasında bölge valileriyle toplantı planlanıyor. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak yaklaşık 60 ülkeden büyükelçi burada olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın onları kabulleri olacak. 26'sında Malazgirt'te bir miting olacak. Türkiye'nin dört bir yanından misafirleri ağırlayacağımız yabancı ülkelerin bakanlarını ağırlayacağımız bir program olacak.?

'MİLLİ DEĞERLERİ YAŞATIYORUZ'

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise etkinliklere her yıl daha fazla ilgi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her sene etkinliklerimizin tanıtımını farklı bir lokasyondan yapıyoruz. Zaman zaman yurt dışı, zaman zaman yurt içi gönül coğrafyamız diyebileceğimiz yerlerde bu işleri sürdürüyoruz. Bugün Ani'deyiz. Alparslan'ın Malazgirt'ten önce fethettiği. İşte görüyorsunuz bin yılı aşkın şu an burada bir ören yerinin ortasındayız. O zamanki kadim şehrin yanına yapılan Selçuklu şehrinin olduğu bölge. Bu vesile ile buranın da kamuoyunun bir hafıza tazeleme nevinden dikkate sunulmasını planladık. İnşallah Ani de hak ettiği ilgiyi görür. Bizim bu topraklardaki tarihimizin 950 yılı aşkın köşe taşlarından bir tanesi de burası. İnşallah hem buranın arkeolojik olarak bakımının çok daha üst düzeyde yapılabilmesine hem de vatandaşların buraya daha çok gelmesine vesile olur. Bütün bunlar niye önemli? Bütün bunlar toprakları vatan yapanın kimlik olduğu bir şuur olduğu bir sahiplenme ile mümkün olduğu, insanları birbirine bağlayan şeylerin aynı zamanda sizi toprağa bağlaması gerektiğini yeni nesillere aktarmak. Çünkü gençlerle ilgili çok farkı yargılarda bulunuluyor. Çok farklı tespitler yapılıyor. Modern çağ, 21'inci yüzyılın dünyası insanların vatan bilincini biraz kaybetmeye zorluyor. İnsanların ülkelerine, bayraklarına, dinlerine olan aidiyet bağlarını zayıflatmayı öngörüyor. Biz millet olarak tarihimizi bunu yaşatmamıza borçluyuz. Birbirimize bu bağlarla kenetlenmeye borçluyuz. Onun için bu şuuru yaşatmak için de Ani'yi bilmemiz lazım, Ahlat'ı bilmemiz lazım, Malazgirt'i bilmemiz lazım ve elbette Çanakkale'yi bilmemiz lazım. Onun için bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene de inşallah bütün bu felaketlerin yaşandığı, milletimizin moralle çok ihtiyaç olduğu, dayanışma duygusunun güçlü kalmasına ihtiyaç duyduğu bir dönemde ümit ediyorum ki Ahlat, Malazgirt etkinliklerimiz bu anlamda da bir katkı sağlar.?

Basın toplantısının ardından Kars merkeze gelen heyet, buradaki Davud-i Karsi Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Fuat Sezgin Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı.

BİLAL ERDOĞAN: ANİ'Yİ, AHLAT'I, MALAZGİRT'İ VE ÇANAKKALE'Yİ BİLMEMİZ LAZIM
BİLAL ERDOĞAN: ANİ'Yİ, AHLAT'I, MALAZGİRT'İ VE ÇANAKKALE'Yİ BİLMEMİZ LAZIM
BİLAL ERDOĞAN: ANİ'Yİ, AHLAT'I, MALAZGİRT'İ VE ÇANAKKALE'Yİ BİLMEMİZ LAZIM
BİLAL ERDOĞAN: ANİ'Yİ, AHLAT'I, MALAZGİRT'İ VE ÇANAKKALE'Yİ BİLMEMİZ LAZIM
BİLAL ERDOĞAN: ANİ'Yİ, AHLAT'I, MALAZGİRT'İ VE ÇANAKKALE'Yİ BİLMEMİZ LAZIM
BİLAL ERDOĞAN: ANİ'Yİ, AHLAT'I, MALAZGİRT'İ VE ÇANAKKALE'Yİ BİLMEMİZ LAZIM
BİLAL ERDOĞAN: ANİ'Yİ, AHLAT'I, MALAZGİRT'İ VE ÇANAKKALE'Yİ BİLMEMİZ LAZIM
BİLAL ERDOĞAN: ANİ'Yİ, AHLAT'I, MALAZGİRT'İ VE ÇANAKKALE'Yİ BİLMEMİZ LAZIM
BİLAL ERDOĞAN: ANİ'Yİ, AHLAT'I, MALAZGİRT'İ VE ÇANAKKALE'Yİ BİLMEMİZ LAZIM

Bilal Erdoğan, Malazgirt, Çanakkale, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLAL ERDOĞAN: ANİ'Yİ, AHLAT'I, MALAZGİRT'İ VE ÇANAKKALE'Yİ BİLMEMİZ LAZIM - Son Dakika


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