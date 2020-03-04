Bilal Erdoğan Başkan Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.



Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan görüşmede platformun çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi'nin de yer aldığı ziyarette, Konya'daki insani yardım faaliyetleri, STK'ların çalışmaları, eğitim ve gençlik faaliyetleri üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. - KONYA