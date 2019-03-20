Son Dakika Haberleri: Bilal Erdoğan Batman'da Gençlerle Buluştu

Bilal Erdoğan Batman'da Gençlerle Buluştu

5 dakika önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Batman'da gençlerle bir araya geldi.

Bilal Erdoğan Batman'da Gençlerle Buluştu, System.String[]
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Batman'da gençlerle bir araya geldi.

Batman Yeni Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda 'Gençlik Buluşmaları' programında gençlerle bir araya gelen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada, 16 yıllık süreci değerlendirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bölgeyle ve bölge insanıyla ilgili hissiyatını yakından bildiğini söyledi. 28 Şubat sürecine değinen Erdoğan, bu süreçte inanç eğitimi boşluğu oluştuğunu belirterek, "En büyük darbeyi oradan yedik. Bu topraklarımızı yoğurmuş olan inancımızı ve İslam dinini hakkıyla öğrenen bir gencin ırkçılığa meyil etmesi zorlaşır. Gençlerimizi kurtarmamız lazım. Memleketimizi kurtarmamız lazım. Son gelişmeler, Amerika'nın Suriye'de, Irak'ta yapmaya çalıştıkları ve dünya çapındaki bazı gelişmeler maalesef milletin kodlarıyla oynanmaya çalışıldığını net ortaya koydu" dedi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

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