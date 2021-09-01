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Bilal Erdoğan "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" şiirini marş seklinde seslendirdi - Son Dakika

Bilal Erdoğan "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" şiirini marş seklinde seslendirdi

01.09.2021 18:51
Bilal Erdoğan

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Eğitime Destek Platformu tarafından Şanlıurfa'da düzenlen programa katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Eğitime Destek Platformu tarafından Şanlıurfa'da düzenlen programa katıldı. Erdoğan, gençlerin çeşitli gösteriler düzenlediği programda Abdurrahim Karakoç'a ait "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" şiirini marş seklinde seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye çapında teşkilatlanan dernek ve vakıflar tarafından oluşturulan Eğitime Destek Platformu'nun Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği yaz okulları kapanış programı ve Çizimlerle Kırk Hadis Yarışması ödül programına katıldı. 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen programa Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Emre Bilgili, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, TÜGVA il başkanları, kamu kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. Program çocuklardan oluşan mehter takımının marşlarıyla başladı. Marşların ardından çocuklar bu defa sema gösterisi düzenledi. Son olarak işitme engelli çocuklar, seslendirilen bir şarkıya sahnede işaret diliyle eşlik etti.

Programda konuşan Bilal Erdoğan, TÜGVA yaz okullarının hayırlı olmasını dileyerek, çocuklara okulda zamanlarının nasıl geçtiğini sordu. Olumlu bir cevap alan Erdoğan, konuşmasını çocuklarla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha önce seslendirdiği Abdurrahim Karakoç'a ait "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" şiirini marş seklinde söyleyerek tamamladı.

Programın sonunda Bilal Erdoğan'a hatıra olarak çeşitli hediyeler verildi. - ŞANLIURFA

Bilal Erdoğan Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık şiirini marş seklinde seslendirdi
Bilal Erdoğan Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık şiirini marş seklinde seslendirdi
Bilal Erdoğan Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık şiirini marş seklinde seslendirdi
Bilal Erdoğan Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık şiirini marş seklinde seslendirdi

Yüksek İstişare Kurulu, Bilal Erdoğan, Şanlıurfa, TÜGVA, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bilal Erdoğan 'Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık' şiirini marş seklinde seslendirdi - Son Dakika


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