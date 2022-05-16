BİLAL ERDOĞAN, ÇAY ÇARŞISI'NI GEZDİ - Son Dakika
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BİLAL ERDOĞAN, ÇAY ÇARŞISI'NI GEZDİ

16.05.2022 12:18

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Rize'de Çay Çarşısı'nı gezdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Rize'de Çay Çarşısı'nı gezdi. Günde kaç bardak çay içtiği sorulan Erdoğan, "Saymıyorum ki" dedi.

Bilal Erdoğan, Türkiye'de çayın yetiştirildiği Rize'de, 30 metre yüksekliğinde inşa edilen ince belli çay bardağı şeklindeki 7 katlı binanın da yer aldığı Çay Çarşısı'nı gezdi. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'ın eşlik ettiği Bilal Erdoğan, çay mağazalarını ziyaret etti, çarşı hakkında bilgi aldı. Çay Çarşısı projesinin çok güzel olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, "Çok güzel bir çarşı oldu. Rize'ye renk kattı. Rize'ye gelen misafirleri ağırlamak için çok güzel bir yerimiz daha oldu" dedi. 'Günde kaç bardak çay içiyorsunuz' sorusuna gülümseyen Erdoğan, "Saymıyorum ki" yanıtını verdi.

BİLAL ERDOĞAN, ÇAY ÇARŞISI'NI GEZDİ
BİLAL ERDOĞAN, ÇAY ÇARŞISI'NI GEZDİ
BİLAL ERDOĞAN, ÇAY ÇARŞISI'NI GEZDİ
BİLAL ERDOĞAN, ÇAY ÇARŞISI'NI GEZDİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLAL ERDOĞAN, ÇAY ÇARŞISI'NI GEZDİ - Son Dakika


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