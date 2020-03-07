Bilal Erdoğan Cemre Çarşısı etkinliğine katıldı, yemek yaptı - Son Dakika

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 'Cemre Çarşısı'nı gezip yemek yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) Ataşehir'de düzenlediği 'Sıfır Atık' temalı 'Cemre Çarşısı' etkinliğinin ikincisi yapıldı. Yüzden fazla firmanın stand açarak ürünlerini tanıttığı ve çeşitli konuşmaların yapıldığı etkinliğin ikinci ve son gününe, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte katıldı. Stantları gezen Bilal Erdoğan, şef Claudio Chinali ile birlikte sıfır atıksız malzemeler ile İtalyan mutfağından Passatelli yemeğini yaptı.

Bilal Erdoğan, etkinliğin bu yıl ikincisinin düzenlendiğini belirterek, "Geçen yılki tema devam ediyor. Hem sıfır atık hem de bu sıfır atığın sadece çöpleri dönüştürmeye göndermekten ibaret olmadığının, evde de hayatımızın parçası olduğunun, özellikle ev hanımlarına ve tabii ki gelen beyefendilere anlatılması yönüyle zaten bir değeri var. Bu duyarlılığın artması aslında bu israf ekonomisi dediğimiz bizi her yönüyle kuşatmış olan paradigmadan çıkmak ve daha tasarruflu, doğaya, dünyaya, çevremize saygılı yaşamak. Burada verilmeye çalışılan temel mesaj bu. Benzer çalışmalardan da temel farkı bu" dedi.