Bilal Erdoğan Cemre Çarşısı'nda Yemek Yaptı

Ataşehir Grand Sheraton Hotel'de gerçekleştirilen Cemre Çarşısı etkinliği için Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) Yönetim Kurulu Üyesi olan eşi Reyyan Erdoğan tarafından özel olarak tasarlanan elbisenin önünde poz veren Erdoğan, ardından Cemre Çarşısı'nda ihtiyaç sahiplerinin dileklerini gerçekleştirmek için kurulan ağaçtan dilek seçerek, bazı dileklerin geçekleşmesi için yardımda bulundu.

Burada kısa bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, "Sıfır atık evde başlıyor, gitgide toplum olarak israfa sürükleyen bir tüketim kültürünü benimsiyoruz, bundan kurtulmamız lazım, bir ürün alırken bile atığı ile ilgili kaygı duymaya başlamamız gerekiyor. Bu dünyayı kirletiyoruz ve yaşlandırıyoruz, halbuki bu dünya 7 milyar insana değil 10 milyar insan da yeter, yeter ki herkesin tüketim alışkanlıkları dünyaya saygılı bir şekilde yerleşsin. İnşallah Togemder'in bu çalışması da bu bilincin artmasına katkı sağlar" dedi.

Mutfakta çocukluğumu yad ettim

Çarşıda kurulan stantları ziyaret edip, stant görevlileri ve misafirlerle sohbet eden Erdoğan, son olarak ünlü şef Ömür Akkor ile yemek pişirdi. Türlü yemeği yapan Bilal Erdoğan'ın kullandığı sebzelerden artanlarla da Ömür Akkor çorba pişirirken, yapılan türlü yemeği ve çorba misafirlere ikram edildi.

Bilal Erdoğan yemek yapması ile ilgili olarak "Değişik malzemeleri deneyerek bir yemek yaptım. Son yıllarda mutfağa çok zaman ayıramıyorum ama çocukken annem ve anneannem ev işlerinde bizleri de yanlarına çağırırlardı. "Sen de şunu yap" diye bizlere iş verirlerdi. Bu günümüz annelerinin de yapması gereken bir şey. Kız-erkek çocuk ayırt etmeden çocukların ince-kaba motor becerilerinden tutun da bütün gelişimleri için evde yapacakları işler çok önemli. Bugün de eski günlerimi yad ettim. Şef Ömür ile birlikte sıfır atığa dikkat çekmeyi hedefleyen bir yemek planladık. Hiç atık olmadan bir türlü yaptık. Kalan malzemeleri ise domates çorbası yaparak değerlendirdik." dedi.