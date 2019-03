Bilal Erdoğan: "Cumhuriyet Döneminin En Hızlı Büyüme Dönemini Yaşıyoruz"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gelecekten çok ümitli olduklarını belirterek, "Geçmişinden ilham alıp gelecekle ilgili dünya çapında iddia sahibi olan bir gençlik geliyorsa evelallah Türkiye'nin sırtı yere gelmez. Mesele sadece Türkiye değil. Bizim hayallerimiz Türkiye ile sınırlı değil. Dünyanın birçok sıkıntısına, derdine çare olacak reçeteler bizim medeniyetimizin kodlarında saklı." dedi.



Erdoğan, TÜGVA Antalya Temsilciliği ve TÜGVA Kıraathanesi'nin açılışında, gençlere seslenerek çok büyük bir medeniyetin mirasçıları olduklarını söyledi.



Osmanlı İmparatorluğu'nun, kapitalizmin yükselmesi ve Batı'nın güçlenmesiyle ortaya çıkan rüzgarların gerisinde kaldığını hatırlatan Erdoğan, bu nedenle Osmanlı'nın yıkıldığını, düşmanlarının şimdiki topraklarına sıkıştırdığını dile getirdi.



Bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa edilerek yeniden özgürlüğe kavuşulduğunu aktaran Erdoğan, bu özgürlüğün, tek yanlı bakılmaması gereken bir hadise olduğunu bildirdi.



"Kendi sınırlarınız içinde, kendi bayrağınız, kendi istiklal marşınız, kendi yönetim sistemlerinizi sağlarsınız ama ülkenin kendi kararlarını verebilen bir ülke olması bambaşka bir boyuttur." diyen Erdoğan, dünyada dış politikada, savunmada kendi kararlarını verebilen ülkelerin çok fazla olmadığını, biraz derinlemesine bakıldığında bunun görülebileceğini dile getirdi.



Bugün "en gelişmiş" denilen Almanya ve Japonya'da bile 50-60 bin ABD askerinin var olmasının, bunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bağımsız dış politika kurmaya, kendi kararlarını vermeye çalıştığı bir dönemde, bir cendereye alınmaya çalışıldığını, müttefik olarak bilinenlerin iki yüzlü tavırlar içine girdiğini söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir medeniyetin mirasçısı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bu mirasla geleceğimizi kurmak önümüzdeki bir yol. Bu mirası reddederek geleceğimizi kurmak başka bir yol. Nedir bu miras? Çok yönlü bir konu yine. Bizim bütün öz kültürümüz bu mirastır. Bu kültürün içerisinde evde anneanne ile babaanne ile kurulan ilişkilerden, yeme içme adabımıza varıncaya kadar, dinlediğimiz müziklerden halk oyunlarımıza varıncaya kadar bizi biz yapan dediğimiz her şeyi bunun içinde değerlendirmeliyiz. Yani biz Türkiye olarak 21. yüzyılda kendi kimliği, kendi öz kültürü, kendi karakteristik özelliklerini taşıyan bir ülke mi olacağız, yoksa Avrupa'nın, Amerika'nın payandası, onların kültürünü ve adetlerini gitgide benimseyen, içleştiren, onlara benzeyen bir ülke mi olacağız."



Erdoğan, bunun kritik bir mesele olduğuna işaret ederek "Çünkü siz kendi kimliğinizi yücelttiğiniz ölçüde özgür ve bağımsız olabilirsiniz. Başka kimliklerin adeta çatısı altına kendinizi sokarsanız, onların şekilleriyle onların renkleriyle renklenmeye ve şekillenmeye başlarsanız o zaman kendinizi özgür zannedebilirsiniz, bağımsız zannedebilirsiniz ama en küçük bir karar vermeye kalktığınızda kafanıza vururlar. Bunları biz geçtiğimiz yüzyılda yaşadık. Bunlar cumhuriyetimizin imtihanları. Biz çok güçlü olmak zorundayız ki kendi kimliğimizle ayakta durabilelim. Bizim kimliğimiz öyle geçmişi, derinliği olmayan bir kimlik değil. Bizim kimliğimiz binlerce yıllık bir kimlik. Bizim kimliğimiz Semerkant'tan, Buhara'dan alıp Balkanlara Endülüs'e kadar uzanan bir kimlik. Böylesine zengin, böylesine derin, böylesine geçmişi olan bir kimlik. Acaba geleceğimizi böylesine derin bir geçmişin, kimliğin üzerine mi inşa etmeliyiz, Yoksa 150-200 yıllık bir batılılaşma hezeyanının üzerine mi inşa etmeliyiz?" değerlendirmesinde bulundu.



TÜGVA'da gençlerin sorgulaması gereken hayati konunun bu olduğuna değinen Erdoğan, geleceğin, gençlerin geleceği olduğunu bildirdi.



Gençlerin 21. yüzyıl Türkiye'sinin rengini ve kimliğini belirleyeceğini aktaran Erdoğan, "Gelin bu gelecek bizim olsun. Bu gelecek bizim öz kültürümüz, kimliğimiz üzerine kurulu olsun. Ancak o zaman güçlü olabiliriz, ancak o zaman saygın olabiliriz, ancak o zaman itibar görebiliriz." dedi.



Batı'nın kültürü ve malları üzerinde rekabet edilmeye kalkışılırsa çok zaman kaybedileceğini anlatan Erdoğan, kendi değer, kültür ve ürünlerinin yüceltilmesi halinde dünyada bunun çok müşterisi olduğunun yaşayarak görüleceğini ifade etti.



"Cumhuriyet döneminin en hızlı büyüme dönemini yaşıyoruz"



Erdoğan, turizmde İstanbul'un dünyanın en önemli destinasyonları arasında yer aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü İstanbul farklı. İstanbul, Roma'dan, Paris'ten farksız bir şehir olsaydı acaba bu kadar turisti çekebilir miydi? Paris'te, Roma'da gördüğünü neden İstanbul'da görmeye gelsin. İstanbul'u kendi zenginliğinden ve kendi karakteristik özelliğinden dolayı tercih edip geliyor. Dolayısıyla bizim kesinlikle kendi geleneğimiz ve göreneğimiz konusunda bir kompleks içerisinde olmamamız gerekir. Geçtiğimiz yıllarda özellikle şunu gördük. Gelişmişliğin, ilerlemenin, kalkınmanın dinle, inançla, kültürle, gelenekle hiçbir alakası yok. Japonya Başbakanı Marmaray'ın açılışına geldiğinde yaptığı konuşmada 'Türk milletinin kendi kültürünü yaşatarak gelişme çabasını takdir ediyorum' demişti. İşte Japonya hala okunması ve öğrenmesi çok zor olan alfabeyle teknolojinin, gelişmenin zirve noktasında. Bundan feragat etmiyor. Kendi gelenek ve göreneğinden feragat etmiyor. Bunun gericilikle bir alakası yok. O zaman neden hala bizim bir kesim aydınımız gelişmişliğin görüntüyle irtibatlı olduğuna takılıp kaldı? Türkiye bugün savunma sanayisi teknolojisi alanında özellikle ciddi bir atılım yaptı. Bu atılımı yapan kadrolar, iktidar, inancına sahip çıkma gayretinde olan bir iktidar. Bu gelişmenin, kalkınmanın önünde engel oluyor mu? Son 16 yıldır Türkiye ortalama büyümesi 5,7. Cumhuriyet döneminin en hızlı büyüme dönemini yaşıyoruz. Bütün cumhuriyet döneminde bu büyümeyle büyüseydik bugün aşağı yukarı İtalya ile aynı milli gelire sahip olacaktık. Dindar yaşamaya çalışan, inancıyla yaşamaya çalışan insanlar iktidarda, imam hatipli bir Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetiyor ama bu mümkün oluyor. Gençler, geleneğinizden, geçmişinizden imtina etmeyin, bununla ilgili komplekse girmeyin. Bilakis ne zaman ki siz kendi kimliğinizi kuşanırsınız, ne zamanki kendi inancınızı yüceltirsiniz, o zaman bütün dünyada daha fazla saygı görürsünüz."



İstanbul'da "Okçular Tekkeleri" bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, 6-7 yıldır geleneksel okçuluğu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını bildirdi.



Ellerine eski Osmanlı yayını aldıklarında ve eski kıyafetleri giydiklerinde "Bunlar geçmişte yaşıyor, bir gelecekleri yok" diyenler olduğunu hissettiğini, bunları duyabildiğini ifade eden Erdoğan, ancak o yayı eline alan gencin "Bu yay 500 yıl önce çağın ileri teknolojine sahipti. Fatih'in döktürdüğü toplar çağının en ileri teknolojisinin ürünüydü. Şimdi o yayı elimize aldığımız zaman, Fatih'i hatırladığımız zaman bugün de çağımızın en ileri teknolojilerini üretmek zorundayız." demesi gerektiğini vurguladı.



"Gurur duyulacak bir geçmişimiz var"



"Geçmişimizden neyi alarak geleceğimizi kuruyoruz, bu çok önemli" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bizim utanılacak bir tarihimiz yok. Gurur duyulacak bir geçmişimiz var. Bizim sanki sadece savaşlarımız anlatılıyor. İşte Osmanlı'nın cengaver sultanlarının zaferleri anlatılıyor. Oysaki çok büyük düşünce insanlarını da yetiştirmiş bir medeniyetin de mirasçılarıyız. Avrupa'nın Orta Çağ karanlığı dediği, İslam dünyasının bilimde en ileri olduğu, dünyanın önünde olduğu zamanlar. Yani bizim aydınlanma çağımız, onlar için karanlık çağ. Onların aydınlanmasında biz treni kaçırmışız. O zaman biz dünyada ilmin, fennin, düşüncenin en önünde olduğumuz zamanları örnek alıp geleceğimizi öyle kurmak zorundayız. İşte TÜGVA'da gençlerimize bu ruhu vermeye çalışan, 'şucu-bucu' diye ayırt etmeden... Bugün TÜGVA'da mini golf oynamaya gelen de var, ders halkasına oturup ders yapmaya gelen de var, futbol-basketbol oynamaya gelen de var, ok atmaya gelen de var. Arkamda 'Yeni Nesil Gençlik Vakfı' yazıyor. Yeni Nesil Gençlik Vakfı demek, gençlerin ne yapacaklarına kendilerinin karar verdiği yer. Onun için TÜGVA'nın yönetimleri 20'li yaşlardakilerden oluşuyor. Onun için TÜGVA'nın ortaokullarda, liselerde yüz binlerce gönüllüsü var."



TÜGVA'nın, geçen yıl 500 bin gence ulaştığını, 60 bin genç gönüllünün etkinliklerde görev aldığını aktaran Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Gelecek için çok ümitvarız çünkü böylesine bir nesil geliyor. Hem geçmişinden ilham alıp, gelecekle ilgili dünya çapında iddia sahibi olan bir gençlik geliyorsa evelallah Türkiye'nin sırtı yere gelmez. Ama mesele sadece Türkiye değil. Bizim hayallerimiz Türkiye ile sınırlı değil. Dünyanın birçok sıkıntısına, derdine çare olacak reçeteler bizim medeniyetimizin kodlarında saklı. Dünyanın her tarafına bunları anlatmamız ve paylaşmamız icap eder. Geçen sene 'Tecrübe Paylaşımı' adlı programla 500'e yakın gencimiz dünyanın dört bir yanındaki TİKA faaliyetlerine katıldılar. Bu yaz da inşallah 500'ün üzerinde gencimiz yine gidecekler. 32 ülkede TİKA faaliyetlerine destek olacaklar. Kimi yerde belki bir okul inşaatında boya yapacaklar, kimi yerde hayırseverlerin yardımlarını mazlum insanlara götürecekler, kimi yerde havaalanından çıkıp 15-20 saat döküntü arabalarla gidecekler ama Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanında nasıl yardım elini ulaştırdığını, nasıl mazlumlara sahip çıktığını görecekler ki vizyonları Türkiye'nin ötesine ulaşsın."



Bugün Türkiye'nin, dış yardım konusunda dünyada birinci sırada yer aldığını anımsatan Erdoğan, "Dünyanın en zengin ülkesi olduğumuz için değil ama muhakkak dünyanın gönlü en zengin ülkesi olduğumuz için bu böyle. Ülkeyi bu iddiaya sahip hale getiren yöneticilerimiz başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepsinden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın derdi gençlere çok daha büyük ufukları hazırlayabilmek, sunabilmek. Bunun için gece gündüz çalışıyorlar. Şimdi bize düşen gayret etmek. Yolumuz açık. Bize düşen daha büyük işler üretmek. Daha büyük projelere imza atmak. Dünya çapında işler yapan gençler inşallah TÜGVA çatısının altından çıkacak." diye konuştu.



"Çalışmalarımızı ilerletiyoruz"



TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise 81 vilayette 420 ilçede ortaokuldan liseye Türkiye genelinde gençlerin geleceği için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



Yaşamayı değil, yaşatmayı önceleyen kadim İslam medeniyetinin mensupları olarak asrısaadetten bu yana asıl fetihlerin şehirlerin ve coğrafyaların değil gönüllerin fethi olduğuna inandıklarını ifade eden Eminoğlu, "Bu anlayışla kurulan TÜGVA olarak, çıktığımız bu yolda Türkiye'nin gençliğinin gönüllerini fethetme gayesiyle dil, ırk ve fikir ayrımı yapmaksızın kendisini ülkemizin bir ferdi olarak hisseden gençlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. Büyük Türkiye'nin yeniden ihyası ve inşası yolunda saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın bize işaret ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için ihlaslı, liyakatli ve vatansever kardeşlerimizin samimiyetiyle çalışmalarımızı ilerletiyoruz." dedi.



Açılışa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de katıldı.

