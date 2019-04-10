Bilal Erdoğan'dan Beyazgül'e Ziyaret
38 dakika önce
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:21 Kaynak: AA
Gençlik STK
'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan
, Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
'ü ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, TGSP tarafından Şanlıurfa'da düzenlenecek Genç STK'lar İstişare Toplantısı için kente gelen TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi ile Bilal Erdoğan, AK Parti
'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Beyazgül'ü ziyaret etti.
Terzi ve Erdoğan, Beyazgül'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.
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