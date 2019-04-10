Son Dakika Haberleri: Bilal Erdoğan'dan Beyazgül'e Ziyaret

Bilal Erdoğan'dan Beyazgül'e Ziyaret

38 dakika önce

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Bilal Erdoğan'dan Beyazgül'e Ziyaret, System.String[]
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, TGSP tarafından Şanlıurfa'da düzenlenecek Genç STK'lar İstişare Toplantısı için kente gelen TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi ile Bilal Erdoğan, AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Beyazgül'ü ziyaret etti.

Terzi ve Erdoğan, Beyazgül'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:21 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Güncel
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