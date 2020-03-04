Bilal Erdoğan'dan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan'dan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret - Son Dakika

Bilal Erdoğan'dan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret

6 saat önce

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Bilal Erdoğan'dan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.


Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen Erdoğan, ziyaretinde, platformun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altay da büyükşehir belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ziyarette, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Türkiye Gençlik STK'leri Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi de yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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