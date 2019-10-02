Son Dakika Haberleri: Bilal erdoğan'dan türk sanat müziği performansı
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Bilal erdoğan'dan türk sanat müziği performansı

1 saat önce

İstanbul DHA Bilal Erdoğan katıldığı radyo programında Türk sanat müziği eseri seslendirdi.

Bilal erdoğan'dan türk sanat müziği performansı, System.String[]

İstanbul DHA
Bilal Erdoğan katıldığı radyo programında Türk sanat müziği eseri seslendirdi. Erdoğan'ın bu performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Adem Metan'ın program yaptığı radyoya konuk oldu.
3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali hakkında bilgi veren Bilal Erdoğan programın sonunda ise radyo dinleyicilerine sürpriz yaptı. Erdoğan, sözleri Mustafa Hafız Irmak'a ait nihavend makamından 'Koklasam saçlarını ta fecre kadar' şarkısını seslendirdi. Bilal Erdoğan'ın bu performansı sosyal medyada oldukça beğenildi.

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın şarkı seslendirmesi
-Genel ve detaylar



Bilal Erdoğan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:35 Kaynak: DHA
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