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Bilal erdoğan'dan türk sanat müziği performansı

47 dakika önce

BİLAL Erdoğan katıldığı radyo programında Türk sanat müziği eseri seslendirdi.

Bilal erdoğan'dan türk sanat müziği performansı, System.String[]
BİLAL Erdoğan katıldığı radyo programında Türk sanat müziği eseri seslendirdi. Erdoğan'ın bu performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.


Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Adem Metan'ın program yaptığı radyoya konuk oldu.
3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali hakkında bilgi veren Bilal Erdoğan programın sonunda ise radyo dinleyicilerine sürpriz yaptı. Erdoğan, sözleri Mustafa Hafız Irmak'a ait nihavend makamından 'Koklasam saçlarını ta fecre kadar' şarkısını seslendirdi. Bilal Erdoğan'ın bu performansı sosyal medyada oldukça beğenildi.


- İstanbul
Bilal Erdoğan, Adem Metan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:30 Kaynak: DHA
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