Bilal Erdoğan: Gençlere burs verebilme olanaklarının zenginleştirilmesi gerekiyor - Son Dakika

TÜRKİYE Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) ve çok sayıda akademisyenin çalışmalarının yer aldığı, 'Türkiye'nin Gençleri - İleri Analizler' araştırma kitabının tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından Türkiye genelinde 8 bin gençle yapılan saha araştırmasının ardından çalışmanın sonucunda 'Türkiye'nin Gençleri İleri Analizler' kitabı hazırlandı. Hedefi Türkiye'deki gençleri anlamak, tanımak, ve beklentilerine karşılık vermek üzere yapılan analizler 12 ayrı başlıkta ve 13 akademisyen ile birlikte hazırlandı. 'Türkiye'nin Gençleri İleri Analizler' kitabının tanıtımı için düzenlenen toplantıya Türkiye Genlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

"HERKESİN BİR ŞEKİLDE TEKNOLOJİYİ GÜNDEMLERİNE ALMASI GEREKİYOR"

Bilal Erdoğan, "8 bin gençle yüz yüze yapılan bir anket çalışması. Özellikle makro boyutta gençliği anlamaya yönelik bazı verileri kamuoyuyla paylaşmaya yönelik akademik anket çalışması. Bunun tanıtımı yapıldı ve sonuçları paylaşıldı. Burada bırakmadık çünkü elimizde böyle değerli bir bilgi seti olunca bunun üzerinde hem akademisyenlerle hem STK'larla bir dizi çalıştaylar düzenlendi. Bunlar yaklaşık dört aylık süreçte yapıldı. Öncesinde uzun bir çalışma döneminden sonra yapıldı. Bir, iki çalışma üzerinden değil, belirlediğimiz başlıklar üzerinde akademisyen ve sivil toplum kuruluşu gruplarının yaptığı çalıştaylar üzerinde. Daha sonra bu çalıştayların sonunda da 12 konuda akademik makale üretilmiş oldu. Hem bu anket sonuçları hem de bu anket sonrası yapılan çalıştaylardaki müzakerelerin üzerine yapıldı. Bunun sonucunda da editörlüğünü Ahmet Özdinç 'in yaptığı bu kitap meydana geldi. Bu kitapta 12 makale, giriş bölümü ve sonunda hepsinin aslında biraz daha anlaşılabilir olmasına yönelik olarak özetlerinin çok net mesajlarının derlendiği bölümleri var. İnşallah istiyoruz ki, gençlik alanında çalışması olan kişi, kurum ve kuruluşlar hepsi bunlardan istifade etsin diye bu çalışmayı paylaşıyoruz. Üniversiteler, akademisyenlerimiz özellikle toplumu ilgilendiren meselelerle, kendi araştırma konuları arasında daha çok ilişki kurmaya gayret göstersinler. Elbette akademinin kendine has dinamikleri var, elbette her alanda araştırmaları ilerletmenin kıymeti var. Bu toplumun içinde yaşayan insanların, topluma daha fazla ışık tutacak, toplumun meselelerine çözüm sağlayacak çalışmalar yapmasını görmek istiyoruz. Bugün teknolojinin merkezinde gençliğin olduğunu, gençlerin odağında da teknolojinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu alanda çalışma yapan herkesin bir şekilde teknolojiyi gündemlerine alması gerekiyor" diye konuştu.

"GENÇLERE BURS VEREBİLME OLANAKLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

Soru - cevap bölümünde bir gencin sorusunu yanıtlayan Bilal Erdoğan, öğrenci bursları ve konaklama hakkında konuştu. Erdoğan, "Burslar konusunda devletin bursları dışında belediyelerin sağladığı burslar önemli bir boşluğu dolduruyordu. O Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Toplumsal olarak lobi faaliyetine girişmek lazım. Anayasa Mahkemesi'nin bozduğu şeyin düzeltilmesi lazım. Gençlere burs verebilme olanaklarının zenginleştirilmesi ve artırılması gerekiyor. Üniversitelerdeki gençlerin konaklaması ile ilgili devletin çalışması çok ciddi bir büyüme yaptı. Son yıllarda kapasite 700 bine ulaşmış durumda. Birçok ilimizde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtları o ilimizdeki o yurt ihtiyacını karşılamış durumda. İstanbul gibi, Ankara gibi büyükşehirlerde hala bu alanda çok ciddi açık olduğu doğrudur" şeklinde konuştu.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun çalışmaları hakkında bilgi veren TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi ise, "Türkiye Gençlik STK'ları Platformu, gençlik alanında faaliyet gösteren fakat kendisini geliştirmek isteyen, kurumsal kapasitesini artırmak, daha iyi konumlara gelmek isteyen, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, iletişim, iş birliği, koordinasyon ve istişare amacıyla oluşturulan bir çatı kuruluş. Burada her kurum birbirine omuz vererek iş yapıyor. Çünkü biz baştan beri iş yaparken mutlaka birbirimizi desteklememiz gerekiyor düsturuyla hareket ettik" dedi.

Konuşmaların ardından kitabın editörlüğünü yapan Dr. Ahmet Özdinç, kitapta yer alan başlıkları ve analiz sonuçlarını paylaştı.