Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı - Son Dakika

Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Karting Pisti, özel bir yarışa ev sahipliği yaptı. Yağmur altında gerçekleşen yarışa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Youtuber Bilal Hancı, Fatih Yasin, Adem Metan, Hakkı Alkan, Mustafa Akan, sanatçı Volkan Arslan katıldı.

"KENAN ABİYİ ÜÇ KERE GEÇTİM"

Yarış öncesi ve sonrası Teknoloji Editörü Hakkı Alkan'a açıklamalarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Yağmur olunca işler karıştı. Çünkü yağmurun dinamikleri değişik. Yağmurda ilk defa denedim. Çok daha farklı bir tecrübe. Alışması zor oldu ama keyfi ayrı. Devamlı kayar mıyım spin atar mıyım diye yarıştık. Güzeldi. İlk üç içerisinde olduğumu düşünüyorum. Ben Kenan abiyi üç kere geçtim. Birinci olmalıyım." dedi.

Erdoğan'ın konuşması sık sık kahkahaları ile bölündü.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ise yarış öncesinde, "Yarışacağım aracı bilmiyordum. Kendi aracım burada ama dediler ki aynı araçlara binelim. Rakiplerimin kim olduğunu bilmiyorum ama bayağı bir kalabalık gördüm. Tabi ki avantajım var. Yağmurda yarışacağız. O yüzden sürprizler olabilir." ifadelerini kullandı.

"YARIŞ ÇOK İDDİALI"

Yarışa ev sahipliği yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, nefes kesen yarış öncesi şunları söyledi: "Yağmur altında ölçülü ve tedbirli olacağız. Yarış çok iddialı. Yarışta çok ıslanacağımız kesin ama yarış çok ateşli geçecek. Ne kadar yağmur olursa olsun çok hararetli bir yarış olacak."

Yarışı Ömer Yazıcı birinci sırada tamamlarken ikinci sırayı Adem Metan aldı. Bilal Erdoğan ise yarışı 3. sırada bitirdi. Ömer Tayyip Erdoğan ise yarışı 4. sırada tamamladı.