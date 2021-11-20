Bilal Erdoğan: İdealist öğretmenlerimiz eğitimde iz bırakır - Son Dakika

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Çocukların geleceğini kendine dert eden öğretmenlerimiz, edindiği tecrübeleri kendi ülkesinin gençlerine aktaran; gençlerin gelişimine, milletinin istifadesine ve toplumun faydasına sunan öğretmenlerimiz olmalı ancak idealist öğretmenlerimiz, eğitimde iz bırakırlar" dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Eğitime Destek Platformu (EDP) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 'Kişilik ve Karakter İnşasında Öğretmenin Rolü-Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları' konulu çalıştay düzenlendi. Açılış paneline; İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül katıldı.

Rektör Özcoşar, EDP'nin, milli ve manevi değerlere sahip gençlik yetiştirme vizyonuyla STK'larla devlet kurumları arasında koordinasyon, iş birliği ve eğitimdeki nitelik ile kalitenin artırılması misyonunu kendisine şiar edinmiş platform olduğunu söyledi. Özcoşar, şöyle konuştu: "Temel hedefimiz gençlerimizin topluma faydalı, manevi değerleri önemseyen, ahlaki donanıma sahip fertler olmaları için devlet okullarını destekleyecek tutumlar geliştirmektir. Bu minvalde yaklaşık 8 yıldır EDP'nin tüm Türkiye'de ve de Mardin'de oldukça olumlu ve sonuç alıcı işler gerçekleştiren bir sivil toplum platformu olduğunu söylemek mümkün. Bugünkü panelimiz ile 1,5 günlük atölye çalışmalarından oluşan programın, EDP'nin öğretmenlerimizle ilgili bir tecrübe paylaşımı fikrinden neşet etti. Bu fikri hem üniversite hem de milli eğitim müdürlüğümüzle olgunlaştırıp, projelendirdikten sonra uygulama aşamasına geçtik. Bu çalışmada temel amacımız; öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin kişilik ve karakter gelişimindeki rollerine dair tecrübe paylaşımı yapmalarını sağlayacak, bu konudaki farkındalığı artıracak bir ortam oluşturmaktır."'İZ BIRAKAN ÖĞRETMENLERE İHTİYAÇ DUYUYORUZ'İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve EDP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da gençlerin geleceği için kaygı duyan, bu kaygıyı öğrencilere yansıtan ve eğitim hayatına iz bırakan öğretmenlere ihtiyaç duyduklarını belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukların geleceğini kendine dert eden öğretmenlerimiz olmalı. Edindiği tecrübeleri kendi ülkesinin gençlerine aktaran; gençlerin gelişimine, milletinin istifadesine ve toplumun faydasına sunan öğretmenlerimiz olmalı ancak bu tür olan idealist öğretmenlerimiz, eğitimde iz bırakırlar. Gençlerin kendilerine 'Ben milletime, ümmetime nasıl hizmet edebilirim?' sorusunu sorarak maişet duygusundan sıyrılması gerekiyor. Batı paradigmasında büyüyen çocuk maalesef en düşük bilinç düzeyinde yetişiyor ve maişet kaygısı ile büyüyor. Ne ülkesine ne insanına ne ümmetine faydası aslında olmuyor. Kapitalist paradigma içerisinde yaşayan insanın gerçek anlamda insanı sevmesi ise çok zor. İnsanlığa ve topluma faydalı olması ve hayatını buna adaması çok zor ama bizim ümmet ve iman paradigmasında yetişen kişiler, gerçekten insanları sevebiliyor. Gerçekten ümmeti için toplumu için dertli olabiliyor. İşte o akademik başarısı olan çocuklarımızı bu dert ile yetiştirebilirsek Allah'ın izniyle bu ülke ve toplum kalkınır." Öğretmenlerin ve eğitimcilerin destekçisi olmak ve onların motivasyonunu artırmak için çabalayan sivil toplum kuruluşu olduklarını kaydeden Bilal Erdoğan, eğitimin sınıfta başlayıp sınıfta bitmediğini ve sınıf dışında da öğrencilerin hayatlarına temas edebilmenin peşinde olduklarını söyledi.