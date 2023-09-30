Bilal Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu adam yan gelip yattı - Son Dakika

Bilal Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu adam yan gelip yattı

Son Güncelleme: 30.09.2023 03:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, katıldığı bir programda İstanbul ve yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Erdoğan, "Bu adam yan gelip yattı. Ne zaman başı sıkışsa, Bodrum'dan çıkıyor. Bu adam gözünü Ankara'ya dikti. Bu adam CHP'nin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı mı olacak? Bunları beklemekten ömrümüz geçecek. Bari İstanbul'u kurtaralım" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Nöbetçiler topluluğunun düzenlediği söyleşi programına katıldı. Bilal Erdoğan, burada isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Her zaman İstanbul'a kim belediye başkanı olursa, onu biz 94 yılında İstanbul'a Belediye Başkanı olan Tayyip Erdoğan'la kıyaslayacağız. Çıtayı oraya koyacağız. 'Verdiğin sözleri tutuyor musun? İstanbul'la yatıp İstanbul'la kalkıyor musun?' diye soracağız. Dolayısıyla bu adam bu işi yapmadı. Bu adam yan gelip yattı. Bu adam gözünü Ankara'ya dikti. Bu adam CHP'nin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı mı olacak? Bunları beklemekten ömrümüz geçecek. Bari İstanbul'u kurtaralım" dedi.

İLK KEZ TOPLANDILAR

AK Parti teşkilatlarının çeşitli kademelerinde daha önce görev almış ancak şuan da aktif olarak bir görevi olmayan gönüllülerden oluşan 'Nöbetçiler' topluluğu, Bahçelievler'de İstanbul Buluşmaları'nın ilkini gerçekleştirdi. Söyleşiye Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Programa İstanbul Milletvekili Büşra Peker, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 'Nöbetçiler' topluluğu Başkanı Av. Taha Ayhan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanları ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Bilal Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu adam yan gelip yattı, İstanbul'u kurtaralım
Bilal Erdoğan

"İSTANBUL İYİ YÖNETİLMEDİ"

Bilal Erdoğan, " Türkiye'de adeta bir hak ile batıl mücadelesini andıran bu kamplaşma, bu şekilde sürdüğü müddetçe nöbetteyiz, nöbette olmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Hakikaten bu 5 yıla da yaklaştık, 4 buçuk yıl. Bu 4 buçuk yıl maalesef İstanbul iyi yönetilmedi. İyi yönetemediklerini biliyorlardı ki, birçok konularda dediler ki 'Ankara bize köstek oluyor. İktidar bize engel olduğu için yapamıyoruz. Yoksa neler yaparız?' Bunu niye kullandılar? Sözüm ona Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklardı ya, 8-9 kişi birden Beştepe'de görev alacaklardı. Sözüm ona senaryo oydu, argümanları da bu. 'Ankara bize engel olduğu için yapamıyor. Hele iktidarı bize verin o zaman görün' Şimdi sana millet yine vermedi iktidarı. O zaman şunu deyin, diyebilirseniz. 'Ya iktidar bizde değil, biz sözlerimizi yine yerine getiremeyeceğiz.' Bunu deyin o zaman. Öyle değil mi? Dolayısıyla eğer Ankara size engel oluyorduysa niye geliyorsunuz bu göreve talip oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"BU ADAM YAN GELİP YATTI"

İsim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman, Ankara gerçekten ona köstek olmasına rağmen bunu bahane yapmadı. Ne yaptı? Her gün hizmetle uğraştı. Her gün vatandaşının yanında yer aldı. Çöpten, çamurdan, çukurdan, İstanbul'u kurtardı. Şimdi 30 yıl öncesine göre belki 30 kat zengin bir İstanbul, 30 kat zengin bir ülkede yaşıyoruz. Bu kadar borç harç yok, ekonomi bu kadar güçlü, İstanbul'un birçok temel sorunu halledilmiş ama beyefendi hala sözlerini yerine getiremiyor. Birçok bahanenin arkasında saklanıyor. 'Tatil bana yakışıyor. Uyumak bana yakışıyor' diyor. Ne zaman bir başı sıkışsa, işte Bodrum'dan çıkıyor, bilmem nereden çıkıyor. Böyle İstanbul yönetilmez. İstanbul'a sevdası olan, İstanbul'u seven adam böyle gözü dışarılarda olmaz. Onun için her zaman, İstanbul'a kim belediye başkanı olursa onu biz 94 yılında İstanbul'a belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan'la kıyaslayacağız. Çıtayı oraya koyacağız. 'Verdiğin sözleri tutuyor musun? İstanbul'la yatıp İstanbul'la kalkıyor musun?' diye soracağız. Dolayısıyla bu adam bu işi yapmadı. Bu adam yan gelip yattı. Bu adam gözünü Ankara'ya dikti. Bu adam CHP'nin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı mı olacak? Bunları beklemekten ömrümüz geçecek." dedi.

Kaynak: İHA

Bilal Erdoğan, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bilal Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu adam yan gelip yattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilal Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu adam yan gelip yattı - Son Dakika
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