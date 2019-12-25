Bilal Erdoğan Kars'ta hedefi 12'den vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan Kars'ta hedefi 12'den vurdu - Son Dakika

Bilal Erdoğan Kars'ta hedefi 12'den vurdu

6 saat önce

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kars'a gelen Bilal Erdoğan, eline aldığı ok ile hedefi 12'den vurdu.

Bilal Erdoğan Kars'ta hedefi 12'den vurdu, System.String[]

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kars'a gelen Bilal Erdoğan, eline aldığı ok ile hedefi 12'den vurdu.


Okçular Vakfı tarafından Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Sergi Sarayı'nda Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi açıldı. Sergiyi İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars Valisi Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri gezdi.


Sergi hakkında Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız protokol üyelerine bilgi verdi. Serginin gezilmesinin ardından protokol üyeleri ok atışı yaptı.


İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, önce protokol üyeleriyle okçuluk hakkında sohbet etti. Ardından atış yaptı. Erdoğan, attığı 3 oku da 12'den vurdu. - KARS

Okçular Tekkesi, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın
Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi

Son Dakika Haberleri
21:33 Çiftlik sahibi, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
21:32 Azerbaycan'da AA'ya ödül - Son Dakika
21:32 Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle 24 saattir elektrik verilemiyor - Son Dakika
21:30 Cem yılmaz gösterisinin ertelendiğini hastane odasından duyurdu - Son Dakika
21:30 Elazığ'da Sessiz Çığlık yürüyüşü - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:39:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilal Erdoğan Kars'ta hedefi 12'den vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]