Bilal Erdoğan, Midyat'ta Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
11 dakika önce
- Midyat Esnaf ziyaretinden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere esnafların hediyelerden detaylar MARDİN - Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Mardin'in Midyat ilçesindeki esnafları ziyaret etti.
- Midyat
Esnaf ziyaretinden detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere esnafların hediyelerden detaylar
MARDİN - Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Mardin'in Midyat ilçesindeki esnafları ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:52 Kaynak: AA
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