Son Dakika Haberleri: Bilal Erdoğan, Midyat'ta Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Bilal Erdoğan, Midyat'ta Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

11 dakika önce

- Midyat Esnaf ziyaretinden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere esnafların hediyelerden detaylar MARDİN - Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Mardin'in Midyat ilçesindeki esnafları ziyaret etti.

- Midyat
Esnaf ziyaretinden detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere esnafların hediyelerden detaylar
MARDİN - Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Mardin'in Midyat ilçesindeki esnafları ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:52 Kaynak: AA

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