BİLAL ERDOĞAN, NİĞDE'DE SÖYLEŞİYE KATILDI - Son Dakika
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BİLAL ERDOĞAN, NİĞDE'DE SÖYLEŞİYE KATILDI

24.03.2022 16:27
BİLAL ERDOĞAN, NİĞDE'DE SÖYLEŞİYE KATILDI

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de 'Gençlik Buluşması' konulu söyleşiye katıldı.

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de 'Gençlik Buluşması' konulu söyleşiye katıldı.

TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Niğde Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Gençlik Buluşması konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Bakanı Emrah Özdemir, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA İl Temsilcisi Burak Yaşar, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Söyleşi, basına kapalı gerçekleştirildi. (DHA)

BİLAL ERDOĞAN, NİĞDE'DE SÖYLEŞİYE KATILDI
BİLAL ERDOĞAN, NİĞDE'DE SÖYLEŞİYE KATILDI
BİLAL ERDOĞAN, NİĞDE'DE SÖYLEŞİYE KATILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLAL ERDOĞAN, NİĞDE'DE SÖYLEŞİYE KATILDI - Son Dakika


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