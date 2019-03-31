Bilal Erdoğan Oy Kullanmaya Eşi ve Çocuğuyla Geldi
49 dakika önce
Bilal Erdoğan oy kullanmaya eşi ve çocuğuyla geldiİSTANBUL - Bilal Erdoğan, oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oy kullanacağı Saffet Çebi Orta Okulu'nda kullandı.
Bilal Erdoğan
oy kullanmaya eşi ve çocuğuyla geldi
İSTANBUL - Bilal Erdoğan, oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın da oy kullanacağı Saffet Çebi Orta Okulu'nda kullandı. Erdoğan, oy kullanmaya eşi ve çocuğuyla birlikte geldi.
31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemleri devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Saffet Çebi Orta Okulu'na oyunu kullanmak üzere eşi Reyyan Erdoğan
, ve Ağustos ayında dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte geldi . Bilal Erdoğan ve eşi oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı. Hidayet Türkoğlu
da oyunu Saffet Çebi Orta Okulu'nda kullandı
Öte yandan Türkiye
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da oyunu Saffet Çebi Orta Okulu'nda kullandı.Türkoğlu oy vermek için okula girerken görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:57 Kaynak: İHA
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