Bilal Erdoğan Oyunu Üsküdar'da Kullandı
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Murat ÇİMEN/İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Murat ÇİMEN/ İstanbul
DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın oğlu Bilal Erdoğan
eşi Reyyan Erdoğan
ile birlikte Üsküdar
Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erdoğan çiftinin Ağustos ayında dünyaya gelen Fatıma Serra isimli kızlarının da yanlarında olduğu görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Bilal Erdoğan ve eşinin okula gelişi
-Bilal Erdoğan ve eşinin okuldan çıkışı
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:50 Kaynak: DHA
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