Bilal Erdoğan Oyunu Üsküdar'da Kullandı
1 saat önce
Gülseli KENARLI-Can EROK/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Gülseli KENARLI-Can EROK/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ın oğlu Bilal Erdoğan
eşi Reyyan Erdoğan
ile birlikte Üsküdar
Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erdoğan çiftinin Ağustos ayında dünyaya gelen Fatıma Serra isimli kızlarının da yanlarında olduğu görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:08 Kaynak: DHA
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