Son Dakika Haberleri: Bilal Erdoğan Oyunu Üsküdar'da Kullandı

Bilal Erdoğan Oyunu Üsküdar'da Kullandı

1 saat önce

Gülseli KENARLI-Can EROK/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Bilal Erdoğan Oyunu Üsküdar'da Kullandı, System.String[]
Gülseli KENARLI-Can EROK/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erdoğan çiftinin Ağustos ayında dünyaya gelen Fatıma Serra isimli kızlarının da yanlarında olduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:08 Kaynak: DHA

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