Son Dakika Haberleri: Bilal Erdoğan, Şanlıurfa'da

Bilal Erdoğan, Şanlıurfa'da

56 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 'Genç STK'lar' toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bilal Erdoğan, Şanlıurfa'da, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 'Genç STK'lar' toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nca (TGSP) Şanlıurfa'da düzenlenecek 'Genç STK'lar istişare toplantısı için TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi ile birlikte Şanlıurfa'ya gelen Bilal Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin de hazır bulunduğu ziyarette Beyazgül'e başarı dileyen Erdoğan'a, Başkan Beyazgül tarafından tespih hediye edildi. - Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:17 Kaynak: DHA
Genç, Bilal Erdoğan, Şanlıurfa, Güncel
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