Bilal Erdoğan: Tarihimizden ilham alarak geleceğe yürüyecekleri merkezler - Son Dakika

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çanakkale İl Temsilciği'nin açılışına katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "TÜGVA'mızın Çanakkale'deki bu güzel temsilciliği hayırlı olsun. Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebileceklerini, kendi projelerini hayata geçirebileceklerini, birbirlerini ve kendilerini daha iyi tanıyacakları ama bütün bunları yaparken değerlerimizden, tarihimizden ilham alarak geleceğe yürüyecekleri merkezler bunlar" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Çanakkale İl Temsilciliği açıldı. Açılışa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, TÜGVA yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

'TARİHİMİZDEN İLHAM ALARAK, GELEEĞE YÜRÜYECEKLERİ MERKEZLER'Açılışta konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "TÜGVA'mızın Çanakkale'deki bu güzel temsilciliği hayırlı olsun. Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri, kendi projelerini hayata geçirebilecekleri, birbirlerini ve kendilerini daha iyi tanıyacakları ama bütün bunları yaparken değerlerimizden, tarihimizden ilham alarak geleceğe yürüyecekleri merkezler bunlar. TÜGVA'mıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin 500'e yakın noktasında bu çalışmaları yapıyorlar. Yeni nesil gençlik vakfı, yani projeler, çalışmalar, gençler ne istiyorsa o. Burada biz yüksek istişare kuruluyuz ama yılda iki kere üç kere bir araya geliyoruz. Soruları varsa onları cevaplıyoruz. Değerlendirmeler yapıyoruz. Çalışmalarından bilgi sahibi oluyoruz. Ama çalışmaların sahibi de planlayıcısı da uygulayıcısı da gençlerimizin ta kendileri. Onun için gençlerimiz 21'inci yüzyılın sahipleri. 21'inci yüzyıla damga vuracak Türkiye'nin sahipleri. Hepsinden çok büyük şeyler bekliyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı da gençlerin büyük işler yapacakları, ailelerin emniyetle onları teslim edebildikleri bir vakfımız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.'BAŞTAN AŞAĞIYA BİR CAHİLLİK'AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle feshedilen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili şunları söyledi: "Burada bugün tüm kamuoyunda tartışılan bir hususu ifade etmek isterim. Bakınız dün akşam itibariyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İstanbul Sözleşmesi diye ifade edilen bir uluslararası anlaşmanın feshi gündeme geldi. ve o andan itibaren de bazı siyasiler haddini aşarak, yok efendim Cumhurbaşkanı meclisin yetkisine el koymuş, nasıl olurda mecliste görüşülen, kanunlaşan bir sözleşme Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla fesih edilebilirmiş dediler. Bu baştan aşağıya bir cahillik. Usule ilişkin hiçbir yanlışlığın olmadığı bir süreç olduğunu ifade etmek isterim. O sözleşme veya benzer sözleşmeler meclisten geçerken içerisinde fesih maddesi de vardır. ve fesih maddesinde, 'bu sözleşmeyi yürürlüğe koyacak olan Cumhurbaşkanıdır' der. Dün Bakanlar Kurulu'ydu, bugün yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ettiği için 'Cumhurbaşkanı yürütür' der. Ancak fesih maddesinde de yürütme kurulunun bunu fesih edebileceği söylenir. O yüzden dün yapılan idari işlem asla usulün dışında bir işlem değildir. Meclisin Cumhurbaşkanı'na verdiği fesih yetkisi ile beraber okunduğunda yanlış olmayan bir işlemdir."'İMZA ATIP DA YÜRÜRLÜĞE KOYMAYANLAR VAR'AK Parti'nin 2002 yılından bu yana kadına, insana, aileye en çok mevzuat desteği veren, güvenlik desteği veren, eğitim faaliyeti veren iktidar olduğunu ifade eden Bülent Turan, şunları söyledi: "Biz kadınlarımızın asla sıkıntı çekmesini istemeyen, uygulama hataları varsa, mevzuat eksiği varsa bunu telafi etmek isteyen en gayretli ekiplerden bir tanesiyiz. Kaldı ki fesih süreci usulün dışında değil. Bugünden itibaren Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne bildirilerek, üç ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu konuları bilmeden tweet atarak sadece Erdoğan düşmanlığı yaparak bu ülkenin kadınına, ailesine hizmet etmiş olmazsınız. Okuyun, bakın ona göre karar verin. Sözleşmenin her sözleşmede olduğu gibi iyi tarafı da vardır, kötü tarafı da vardır. Sözleşme 10 yıldır yürürlükte. Çok istifade edildi. Ancak kadın cinayetleri durdu mu? Durmadı. Demek sadece bu sözleşmeye taraf olmak veya olmamak bir konunun yok olmasını veya var olmasını sağlamaz. Biz kendimiz o sözleşme olmasa da ihtiyacımız olan mevzuatı hazırlarız. Dünyaya örnek kanunları, yasaları, sözleşmeleri inşa eder, bunları tüm dünya ile paylaşırız. Aile Bakanlığımız başta olmak üzere kim konuyla ilgiliyse her türlü mevzuat değişikliğine, yeni düzenlemelere, sözleşmelere açık olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bu sözleşmeye imza atmayan olduğu gibi imza atıp da yürürlüğü koymayanlar da var. Örneğin Bulgaristan imza atmış yürürlüğe koymamış. Çekya, Letonya, İngiltere imza atmış ama hala yürürlüğe koymamış. Kadına karşı şiddet tek başına bu sözleşmeyle ne var edilebilir ne yok edilebilir. Meseleye aklıselim ile bakacağız. Hiçbir kadınımızın bir tek kılına zarar gelmemesi için ne adım atılması gerekiyorsa yasama olarak, yürütme olarak üzerimize düşeni yapmak bizim görevimiz."

Açılış konuşmalarının ardından TÜGVA Çanakkale İl Temsilciği'nin açılış kurdelesi kesildi.