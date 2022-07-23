Bilal Erdoğan, Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'ne katıldı - Son Dakika
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Bilal Erdoğan, Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'ne katıldı

23.07.2022 17:03
Bilal Erdoğan, Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'ne katıldı

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 5'incisi organize edilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'ne katıldı.

DÜNYA Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 5'incisi organize edilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'ne katıldı. Erdoğan, "Türk dünyasının yakınlaşmasını ve güç birliği yapmasını bazı kesimler istemiyor. Birlikteliğimizi istemeyenler her dönemde olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bunlara rağmen bizler aramızdaki bağları güçlendireceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Keles Belediyesi iş birliği ile Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türksoy ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin katkılarıyla hazırlanan 5'inci Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, renkli görüntülerle başladı. Cuma günü Cumhuriyet Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüyle start alan program Kocayayla'daki şenlikle devam etti. Kocayayla'daki açılış programına, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılım oldu.

Mehter takımı konseri, kılıçkalkan ve Alpagut Turan dövüş ekibi gösterisiyle başlayan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Vali Yakup Canbolat, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Atilla Ödünç, Osman Mesten, Zafer Işık, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından yağlı, şalvar, karakucak ve aba güreşi sporcuları tarafından gösteri maçları sergilendi. Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler daha sonra hazırlanan alanı gezdi.'TÜRKİYE ÖNCÜ OLUYOR'Okçuluk standında atış yapan Bilal Erdoğan, şenliğe ilişkin konuşmasında Türk dünyasının enerjilerini aynı kapta birleştirmesinin, aralarındaki ilişkileri güçlendirmesinin önemine değinerek, Türk dünyasındaki birlikteliğin milyonlarca soydaş için büyük önem taşıdığını söyledi. Türk dünyasının yakınlaşmasını ve güç birliği yapmasını bazı kesimlerin istemediğini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Birlikteliğimizi istemeyenler her dönemde olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bunlara rağmen bizler aramızdaki bağları güçlendireceğiz. Etnospor olarak dünyadaki geleneksel sporları yaşatmak adına Türk dünyasındaki ülkeler büyük yer almaktadır. Bugün Rusya'daki Yakutistan'da Saha Türkleri mas güreşini ve diğer geleneksel sporları yaşatırken, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da kardeşlerimiz kökbörü sporunu oynuyor. Anadolu'da yağlı, şalvar, aba güreşleri, cirit, atlı okçuluğumuz gibi birçok spor yaşatılıyor. Türkiye, ilk defa ata sporumuz okçulukta Mete Gazoz ile birlikte büyük başarı gösterdi. Bugün 4 federasyon, geleneksel sporlarımızı yönetiyor. Türkiye'de geleneksel sporlarımıza çok ciddi bir ilginin olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olan 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, Bursa İznik'te yapılacak. Geleneksel sporlarımızın olimpiyatları olan bu programla Bursa'yı ve İznik'i hakkıyla tanıtacağız. Yine yakın zamanda Ahlat Malazgirt'te geleneksel sporları sergileyeceğiz. Her geçen sene bu sporlardaki yapılanmamız gelişerek devam edecektir. Birer hobi olmaktan çıkıp birer kurumsal spor yapısı olmaya doğru ilerliyoruz. Türkiye, geleneksel sporların geliştirilmesinde öncü olmaya devam edecektir. Yerel yönetimlerimizin de geleneksel sporlara sahip çıkması çok önemli. Kocayayla'daki Ata Sporları Şenliği'nde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."


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Ata sporlarında renkli buluşma Ata sporlarında renkli buluşma
Kaynak: DHA

Bilal Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan, Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'ne katıldı - Son Dakika

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