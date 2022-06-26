Erzincan 'da düzenlenen Sultan Melikşah Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu'nda dereceye girenler ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 'ın elinden aldı. Çekişmeli geçen yarışmalara 40 ilden 105 kulüp ve 500'e yakın sporcu katıldı.

Kaynak: DHA

Bilal Erdoğan, Melikşah, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilal Erdoğan: Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içinde (2) - Son Dakika

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