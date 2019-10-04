Son Dakika Haberleri: Bilal Erdoğan ve Hakan Kazancı, AA Spor Masası'na konuk olacak
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Bilal Erdoğan ve Hakan Kazancı, AA Spor Masası'na konuk olacak

2 saat önce

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

Bilal Erdoğan ve Hakan Kazancı, AA Spor Masası'na konuk olacak, System.String[]

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.


4. Etnospor Kültür Festivali'nde AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Erdoğan ve Kazancı, festival ve geleneksel sporlarla ilgili çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.


AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın, saat 11.00'de başlayacak.

Kazancı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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