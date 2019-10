Bilal Erdoğan ve Hakan Kazancı, AA Spor Masası'na konuk oldu (1)

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporların yaşatılmasını çok önemsiyoruz." dedi.

Bilal Erdoğan ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katılarak, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Erdoğan ile Kazancı'nın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Etnospor Kültür Festivali'nin dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımız buraya geldiğinde nelerle karşılaşıyor, onları nasıl etkinlikler ve yenilikler bekliyor?

Bilal Erdoğan: Bu yıl farklı bir mekandayız. Küçükçekmece'de başlamıştık ilk yıl, daha sonra organizasyonu Yenikapı'da gerçekleştirmiştik. Bu sene Atatürk Havalimanı alanındayız. Burası yeni havalimanı yapıldıktan sonra İstanbul'a millet bahçesi olacağı ilan edilmiş bir alan. Etkinlik yapmak için uygun bir alan olduğunu gördüğümüz bir yer. Gelecekte millet bahçesi olarak tasarlanması esnasında geleneksel sporların yaşatılmasına katkıda bulunmuş olacağımızı düşündük. İstanbul'daki okçuluk kulüpleri talebi karşılayacak alana sahip değiller. Böylesine ihtiyaç varken İstanbul'un hizmetine sunulacak alanda geleneksel sporların yaşatılmasını çok önemsiyoruz. Biz her sene misafir ülkeler ve spor dallarını aramıza davet ediyoruz. Bu sene Arjantin'in pato sporu aramızda. Kırgız ve Kazakların oynadıkları kökbörü sporuyla benzer özellileri olan bir spor dalı. Tribünlerin heyecan ve coşkusu, yaptığımız işin ne kadar beğeni topladığını ortaya koymuş oldu. Bu sene ilk defa çocukların beğenisine sunacağımız bir atlı okçuluk simülatörünü buraya getirdik. İlk denemleri aslında burada yapılıyor olacak, daha sonra kalıcı yere taşıyacağız. Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde bir Etnospor deneyim merkezi açacağız ve orada bu atlı okçuluk simülatörü olacak. Teknolojinin imkanlarını kullanıyoruz. Bir robotik kol üzerinde atın üzerine çocuk bindiği zaman adeta atın üzerinde ok atışı yapacak. Oldukça fazla çocuk etkinliği bulundurduk. Evrensel lezzetler bölgesi var, 16 ülkenin mutfaklarıyla İstanbullunun buluşmasını sağlayacağız. Etkinliklerimiz yağmurdan etkilenmeyecek. Hafta sonu yüzbinlerce İstanbulluyu ağırlayacak şekilde hazırlıklarımızı yaptık.

Hummalı bir çalışma yürüttünüz. Ciddi bir hazırlık içinde çok sayıda kültüre ait araç, gereç ve obje getirildi. Bu büyük organizasyon için yaptığınız çalışmalar nelerdir?

Hakan Kazancı: Çalışmalar sadece sahada değil, ofis ortamında da başlamış oluyor. Olumlu, olumsuz ve eksik taraflarımız nedir diye değerlendiriyoruz. Bu sene işin içine gönüllü arkadaşlarımızı da kattık. Sayıya baktığınız zaman 350 civarında çalışan arkadaş görebiliriz. Arkadaşlarımız mesai saati değil, 24 saat boyunca çalıştı. Nihayetinde 10-15 günlük bir çalışma süresinde bu alan inşa edildi. Bu çalışma sadece burada değil, saha dışında da oldu. Onun finalini görmüş oluyoruz.

Ülkemizde geleneksel sporlara ilgi nasıl? Gençlerin ilgisinin arttığını gözlemleyebiliyor musunuz?

Bilal Erdoğan: 15 Temmuz'un hemen ardından insanların moral motivasyon olarak düşük oldukları bir zamanda, dar bir zamanda bir planlamayla bu işi yapmıştık. O zaman insanların teveccühünü görürken yaptığımız işin doğruluğunu anlamıştık. O günden bugüne her sene işi geliştirerek, güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit ederek bunu geliştirmenin mücadelesini verdik. İstanbul'un içinde Etnospor'un ne olduğunu bilen bir kitle oluştu. Verdiğimiz bu mücadele sağlam temeller attığımızı, atmaya başladığımızı görüyoruz.

Radamel Falcao ve Vedat Muric'in ok atışında hangisini daha çok beğendiniz?

Bilal Erdoğan: Steril bir atış imkanı yakalanamadı. Çocukların çok büyük teveccühünden dolayı rahat hareket edemediler. Biraz Vedat'ın Falcao gelmeden önce atış yapma imkanı oldu, antrenmanlıydı. O, bir adım önde başladı. Ne desek haksızlık olur. İkisinin de geleneksel sporlara katkıda bulunmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bunu bile farklı yerlere çekenler olabilir, önemli değil. Farklı bir keyif kattılar. Eski sporcularımız da geldiler, hepsine teşekkür ediyoruz.

(Devam edecek)