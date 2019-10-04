Bilal Erdoğan ve Hakan Kazancı, AA Spor Masası'na konuk oldu (4)

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'ndeki favori yemeğinin Özbek pilavı olduğunu söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katılarak, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Bilal Erdoğan'ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Burası bir kültür festivali. Aynı zamanda ülkelerin yemekleri de burada ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Sizin son 3 yıl baz alındığında tadı damağınızda kalan geleneksel lezzet hangisi oldu?

Bilal Erdoğan: Bizim özellikle Özbek pilavı dediğimiz, Buhara pilavıdır, Semerkand pilavıdır, özellikle bu pilavlar bizim kalbimizi çaldı. Onun için her sene festivalin ana yemeği hep Özbek pilavı oluyor. Çok fazlaca artık evlerde Özbek pilavı yapılmıyor belki ama yiyenlerin de çok sevdiği bir yemek. Benim şahsen Özbek pilavı. 16 ülkeden aşçılar var. Kendi yemeklerini yapacaklar. Afganistan'dan Ukrayna'ya, Afrika ülkelerine varıncaya kadar çok farklı ülkelerin yemeklerini de buraya gelenler tatma imkanı bulacak. Kuzu da bizim önemli bir düğün yemeğimiz. Bugün onun üzerinde kuzunun ikram edileceğini de söyleyeyim. Yeme içme alanları çok yaygın, çok zengin. Kültürün, insanlıkla en sık buluştuğu yer, yiyip içtiği yer. Sevdiğiniz yemekler aslında sizin için bir kültürel referans. Ben dünya mutfaklarını da çok severim. Ama bizim kendi öz mutfağımız gerçekten bambaşka. Hiçbir şeye de değişmem.

Ailelere, gençlere festivale gelmeleri için bir mesajınız var mı?

Bilal Erdoğan: Yarın yağışla ilgili uyarılar yapılıyor ama biz festival olarak yağışa hazırlıklıyız. İnsanlar yağış var diyerek çıkmaktan çekinmesinler. Yağışa rağmen etkinliklerin devam edebileceğini planladık. Yeme içme, çocuk oyun alanlarımız, birçok etkinlik alanlarımız sahne alanlarımız kapalı. Hem açık hem kapalı sahne imkanımız var. Burada 4-5 bin kişi kapalı alanda etkinlikleri sahnede takip edebilir. Alanımız da çok büyük. Sadece yanlarına bir yağmurluk ve şemsiye alsınlar ve gelsinler. Çocukları nereye götüreceğiz? Çocukları nasıl dışarı çıkartacağız? İstanbullunun böyle kendine has bir meselesi varken böyle bir imkan da varken bu da boşa gitmemeli. İnsanlar buradan istifade etmeli; dün ve bugün olduğu gibi."

(Bitti)