Bilal Ergeç Parkı açıldı

Saat 10.00'da gerçekleşen açılışa Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP Keşan İlçe Başkanı Özgür Heves Yıldız, Belediye Meclis Üyeleri, Yeni Mahalle Muhtarı Şenay Bayır ile Bilal Ergeç'in yakınları ve mahalle halkı katıldı.

Açılış öncesi konuşan Helvacıoğlu, açılışa katılan herkese teşekkür ederek herkese selamlarını sunarak "Bugün hem anlamlı hem de onurlu bir gün. Bugün Bilal Ergeç parkının açılışını gerçekleştireceğiz. Geçmiş dönem emeği geçen başta belediye başkanım Mehmet Özcan olmak üzere tüm belediye ekibimize ve tüm birim amirlerine çok teşekkür ediyorum. Ben seçimlerden sonra parkları gezeyim istedim, inanın en güzel parkın burası olduğunu görünce duygulandım. Sonra CHP'li meclis üyelerimizle anlamlı bir günde açılması gerektiğine inandık. Başta Cumhuriyet Halk Partisi meclisimizin bize bu uyarıyı yapmasından sonra hemen ortak kararla bugün bu parkın açılışını gerçekleştiriyoruz.Bugün Bilal Ağabeyimizin 5.ölüm yıldönümü, Allah rahmet eylesin. Gani gani dualarımız kabul olsun. Şahsım olarak da Bilal Ağabey çarşı çıraklığımdan kalfalığımdan tanıyordum ve çok da değerli sohbetlerimiz olurdu. Kıymetli eşi yanımızda o da benim eşim ile komşu idi. Yani söylenecek hiçbir şey yok ama şu var bugün onu gözyaşlarımız yerine bugün Bilal Ağabeyimizi dualarımızla bugün onurlu bir gün ilan ederek, anlamlı bir gün olduğunu ifade ederek Keşan'a onun adına burada bir parkı hizmete açıyoruz. Bu açılış nedeniyle ben de çok memnunum. Kendisi belediye meclis üyeliğimizi yapmış biri olarak hizmetlerde bulunmuş. Kendisine belediyemiz adına da Keşan halkı adına da tüm haklarımız helal olsun, dualarımız kabul olsun, mekanı cennet olsun. Ben şuna inanıyorum. Şu an kendisi de bizim yanımızda, bizlerle birlikte. Bu mübarek Bayram öncesi kendisini dualarla analım. Şimdiden herkesin Kurban Bayramını kutluyorum." dedi.

Ardından parkın açılışı Helvacıoğlu konuklar tarafından hayırlı uğurlu olması temennisi ile açıldı.