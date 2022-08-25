Afgan öğretmen kardeşler 30 yıllık birikimlerini sel felaketinde kaybetti

BİLAL GÜLER/SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Afganistan'ın Logar vilayetinde iki öğretmen kardeş, 30 yıllık emekleriyle inşa ettikleri evleri ile tarla ve hayvanlarını şiddetli su taşkınları nedeniyle kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı verilerine göre, son bir aydır Afganistan'ın özellikle doğu vilayetlerinde meydana gelen aşırı yağışların oluşturduğu sel felaketleri nedeniyle 180'e yakın insan hayatını kaybederken yüzlercesi yaralandı.

Ayrıca yüzlerce ev ile binlerce hayvan telef oldu, binlerce dönüm tarım arazisi kullanılamaz hale geldi.

AA muhabiri, taşkınların ağır tahribat oluşturduğu Logar vilayetinin Huşi ilçesindeki afetzedelerle görüştü.

İlçede pazar günü öğle saatlerinde başlayıp yaklaşık 3 saat süren şiddetli fırtına ve aşırı yağışlar, buradaki yüzlerce insanın hayatını "sıfırladı".

Seller nedeniyle ilçede 20'den fazla insan hayatını kaybederken ilçe sakinleri, taşkın gece saatlerinde olsaydı, can kaybının çok daha fazla olacağını söyledi.

Huşi sakini yüzlerce insan, yıllarca dişinden tırnağından artırarak elde ettikleri tüm birikimlerini kaybedip yardıma muhtaç duruma düştü.

Afetzedelerin biri, gönderilen çadırlarda büyük imkansızlıklar içerisinde yaşamaya başladı.

İlçede az sayıda Afganistan merkezli dernek, çadır, battaniye, gıda gibi temel yaşam malzemesi desteği temin ediyor, afetzedeler bu yardımların yetersiz olduğunu belirtiyor.

Öğretmen kardeşler her şeyini kaybetti

Payana köyü sakinleri Muhammed Arız Rahmeti ve Nakibullah Rahmeti kardeşler de sellerde varını yoğunu kaybeden kişiler arasında.

İlçede 30 yıldır eğitim vererek geçimlerini sağlayan öğretmen kardeşlerin kurdukları düzen, seller nedeniyle bozuldu.

İki kardeş de evlerini, eşyalarını, tarlalarını, hayvanlarını hatta meyve ağaçlarını kaybetti.

Muhammed Arız Rahmeti, ayda 7 bin afgani (yaklaşık 80 dolar) maaş aldıklarını belirterek bir daha evlerini tamir edemeyeceklerini, buna güçlerinin yetmediğini söyledi.

10 kişilik ailesinden can kaybı olmamasının "buruk sevinç" yaşattığını belirten Arız Rahmeti, taşkına hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

Arız Rahmeti, taşkının şöyle devam etti:

"Sel, mallarımızı, evimizi, inek ve koyunlarımızı, 9 kovanımızı, 52 tavuğumuzu tamamen yok etti. Sel birden geldi ve çok şiddetliydi. Evin içindeki, dışındaki tüm eşyaların tamamını götürdü. Neticede her yeri sel aldı. Sanki denizdeymiş gibi her köy su içinde kaldı. Ne var ne yok altını üstüne getirdi."

Arız Rahmeti, evinin içerisinde suyun 1 metreye kadar yükseldiğini elleriyle göstererek "Tüm varımı yoğumu yok etti işte. Ömrüm boyunca böylesi büyüklükte bir afeti, seli görmemiştik." dedi.

Meyve ağaçları dahi zarar gördü

Nakibullah Rahmeti ise zaman zaman bahçesindeki meyveleri sattığını ancak şu an onların bile büyük zarar gördüğünü ifade etti.

8 kişilik ailesinde can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını aktaran Rahmeti, ulusal ve uluslararası kurumlardan yardım beklediklerini söyledi.

Bugüne kadar herhangi bir yardım almadıklarını, bunun için sıra beklediklerini ifade eden Rahmeti, şunları kaydetti:

"Evimin 5-6 odası vardı, hepsi tahrip oldu. Eşyalarımız da öyle. Bir parça giysi ile çıktık sadece. Öğretmenlik maaşı ile 30 yıl çalıştık ve bu evleri yaptık. Hepsi gitti. Çocuklarım küçük. 7 bin afganilik öğretmenlik maaşı ile 8 kişi geçinmeye çalışıyoruz. Mal, mülk hepsi bitti, gitti."

Şu an çalıştıkları okulun bir odasına iki aile beraber sığındıklarını kaydeden Rahmeti, "İnsanlar çaresiz, evsiz barksız kaldı. Yardım edilmesi lazım. Bu evleri şimdi biz tamir de edemeyiz. Pahalılık var." dedi.

Yağış uyarıları yapılıyor

Afganistan Meteoroloji Kurumu, son dönemde sık sık yaptığı aşırı yağış uyarılarını sürdürüyor.

22 Haziran'da Afganistan'ın doğu vilayetlerini vuran 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 1200'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Depremden kısa bir süre sonra da yine doğu vilayetleri sel felaketleri nedeniyle ülke gündemine oturdu. Taliban geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı verilerine göre, son 4 ayda meydana gelen taşkınlar nedeniyle 300'e yakın insan hayatını kaybetti.

Afganistan'da uzun yıllar süren çatışmalı ortam nedeniyle geliştirilemeyen altyapı sorunları ve vadiler boyunca kurulan yerleşim yerleri nedeniyle yağışlar çok hızlı bir şeklide taşkına dönüşebiliyor.

Bu nedenle aynı zamanda kuraklıktan muzdarip Afganistan'da, az miktardaki yağışlar bile yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor.