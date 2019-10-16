Son Dakika Haberleri: Bilal Hancı'nın Reynmen göndermesi: Benim gibi efendi YouTuber'lar da var!
Son Dakika Magazin Bilal Hancı'nın Reynmen göndermesi: Benim gibi efendi YouTuber'lar da var!

Bilal Hancı'nın Reynmen göndermesi: Benim gibi efendi YouTuber'lar da var!

1 saat önce

Feriğim şarkısıyla büyük ilgi gören YouTuber Bilal Hancı, yeni sinema filminin çekimlerinde!

Feriğim şarkısıyla büyük ilgi gören YouTuber Bilal Hancı, yeni sinema filminin çekimlerinde! Yakında vizyona girecek olan komedi filmiyle ilgili neler söyledi?

#BilalHancı

Bilal Hancı'nın Reynmen göndermesi: Benim gibi efendi YouTuber'lar da var!

Bilal Hancı, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:05 
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