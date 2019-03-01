Son Dakika Haberleri: Bilal-i Habeşi Camisi Hizmete Sunuldu

Bilal-i Habeşi Camisi Hizmete Sunuldu

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Caminin açılışına katıldı.

Bilal-i Habeşi Camisi Hizmete Sunuldu, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Caminin açılışına katıldı.

Haliliye Belediyesi'nin destekleriyle yapımı tamamlanan Devteşti Mahallesindeki Bilal-i Habeşi Caminin açılışı bugün kılınan Cuma Namazı ile yapıldı. Caminin açılışına, Demirkol, Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu ve vatandaşlar katıldı. Açılıştan sonra namazını bölge halkıyla birlikte kılan Başkan Demirkol, namaz sonrasında ise mahalle sakinleriyle sohbet etti. Caminin yapılması için arsa bağışında bulunan Hasan Erkuş, desteklerinden dolayı da Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür etti.

İbadete açılan caminin hayırlı olması dileğinde bulunan Demirkol, "Yeni caminin ibadete açılmasına tanık olduk. Bu caminin ibadete açılmasında arsa sahibi Hasan Erkuş, arsayı cami yapılmak üzere bağışladı. Bu kapsamda çeşitli yardımlar ve destekler oldu. Bizde Haliliye Belediyesi olarak caminin inşaatında, bitimine kadar kendilerinin yanında olduk. Şanlıurfa- Viranşehir karayolunda da Haliliye Belediyesi olarak bir cami yapmaktayız. İnşallah bu caminin de açılışının yakın zamanda ibadete açacağız" diye konuştu.

İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu ise ibadethanelere verdiği desteklerden dolayı Demirkol'a teşekkür ettiklerini söyledi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:52 Kaynak: İHA

İbrahim Halil, Haliliye Belediyesi, Fevzi Demirkol, Haliliye, Yaşam
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