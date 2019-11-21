Bilal Saygılı Camii'nde ibadet hazırlığı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Bornova ilçesinde yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camii'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cuma günü cuma namazına müteakip düzenlenecek programla ibadete açılmasının planlandığını aktardı.

Temelleri 2016'da atılan, 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisini bugünün teknolojisiyle birleştirerek inşa edilen caminin kapalı mekan itibariyle 3 bin, açık mekanlarla toplam 7 bin kişilik olduğu ve İzmir'in Mimar Sinan tarzındaki ilk camisi olduğu kaydeden Saygılı, camilerin sadece ibadetler değil tarih, edebiyat, örf ve adetlerle kültürün de iç içe geçtiği merkezler olduğuna işaret etti.

Caminin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşriflerinin beklendiğini anımsatan Saygılı, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki ülkemizin başkanı, ümmetin lideri sayın Cumhurbaşkanımız bize her zaman yol açıcı oldu. Ondan aldığımız cesaretle bugün Türkiye'nin en köklü ve büyük üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi yerleşkesine ve İzmirliler'e bu güzide eser kazandırıldı. İlim ve irfana açılan, gençlere medeniyet mektebi olacak olan camimiz ve kültür merkezimiz güzel İzmirimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Aşevinde 300 gence günlük yemek verilecek

Açıklamada caminin alt katının çok amaçlı bir kültür merkezi şeklinde tasarlandığı, konferans, seminer, sinema salonu ve klasik sanatlar için çalışma ve sergileme mekanlarının yanı sıra aşevi, çay ocağı, çocuk bakım odası ve çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilecek ünitelerin bulunduğu bildirildi.

Yerleşkede bulunan aşevinde ihtiyaç sahibi 300 gence günlük yemek verilmesinin planlandığı açıklandı.

Mimar Necip Dinç tarafından projelendirilen ve 7 bin 500 metrekare alanda inşa edilen caminin kubbe yüksekliğinin 28 metre, minare yüksekliğinin ise 50 metre olduğu kaydedildi.