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Bilal Saygılı: "Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır"

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki heyet, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'yi makamında ziyaret etti.

Bilal Saygılı:
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki heyet, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'yi makamında ziyaret etti. Saygılı, ziyarette, "Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Her türlü gelişme ve kalkınmanın temeli eğitime dayanmaktadır" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki heyeti makamında ağırladı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette heyet, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, kamu kurumları ile sürekli iş birliği içerisinde bulunduklarını belirterek, iş adamları olarak eğitime verdikleri önemin her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi. MÜSİAD'ın sivil toplum kuruluşu olarak her zaman eğitime destek olduğunu söyleyen Saygılı, "Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Her türlü gelişme ve kalkınmanın temeli eğitime dayanmaktadır. Bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi'ye teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, MÜSİAD'ın çalışmalarını takip ettiğini ve iş dünyasının olduğu kadar sosyal sorumluluk alanlarında da başarılı işlere imza attığını söyledi. Derneğin Türkiye'nin ekonomik gelişmesine ve büyümesine öncülük ettiğini ifade eden Yahşi, "İş adamlarımız sadece ekonomiye değil, hem bireysel olarak hem de içinde bulundukları sivil toplum kuruşları ve meslek örgütleri vasıtasıyla ilimizin ve ülkemizin sosyal ve kültürel gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'yi önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri dost meclisi toplantısına konuşmacı olarak davet etti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:52 Kaynak: İHA
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