Bilal Sonses: Aldatıldım
6 saat önce
Kız arkadaşı tarafından aldatıldığını söyleyen Sonses, "Bunu öğrenince aldım karşıma konuştum. 'Doğru mu?' dedim. Hiç inkar etmedi.
Kız arkadaşı tarafından aldatıldığını söyleyen Sonses, "Bunu öğrenince aldım karşıma konuştum. 'Doğru mu?' dedim. Hiç inkar etmedi. Ama 'Aldatmadım' deseydi inanacaktım. Sonra ortaya bu şarkı çıktı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:36
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