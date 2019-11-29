Son Dakika Haberleri: Bilal Sonses: Aldatıldım
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Bilal Sonses: Aldatıldım

6 saat önce

Kız arkadaşı tarafından aldatıldığını söyleyen Sonses, "Bunu öğrenince aldım karşıma konuştum. 'Doğru mu?' dedim. Hiç inkar etmedi.

Bilal Sonses: Aldatıldım, System.String[]

Kız arkadaşı tarafından aldatıldığını söyleyen Sonses, "Bunu öğrenince aldım karşıma konuştum. 'Doğru mu?' dedim. Hiç inkar etmedi. Ama 'Aldatmadım' deseydi inanacaktım. Sonra ortaya bu şarkı çıktı" dedi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:36 
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