Bilal Sonses: Aldatıldım

Kız arkadaşı tarafından aldatıldığını söyleyen Sonses, "Bunu öğrenince aldım karşıma konuştum. 'Doğru mu?' dedim. Hiç inkar etmedi. Ama 'Aldatmadım' deseydi inanacaktım. Sonra ortaya bu şarkı çıktı" dedi.