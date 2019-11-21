Bilal Sonses Avrupa turnesinde
6 saat önce
Açılışı Fransa'da yapan şarkıcı, 30 Kasım'da Almanya-Frankfurt'ta vereceği konserle devam edecek.
Açılışı Fransa'da yapan şarkıcı, 30 Kasım'da Almanya- Frankfurt'ta vereceği konserle devam edecek. Almanya'nın farklı şehirlerine ve İngiltere'ye gidecek olan Sonses, turneyi Avusturya'da noktalayacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:51
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