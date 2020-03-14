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Bilal Sonses sevenleriyle Kuşadası'nda buluştu
23 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ünlü sanatçı Bilal Sonses, ünlü gece kulübü Harem Cariye'de sahne aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:51 Kaynak: İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ünlü sanatçı Bilal Sonses, ünlü gece kulübü Harem Cariye'de sahne aldı.
Sevenleriyle Kuşadası'nda buluşan Bilal Sonses sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Kuşadası'nın ünlü gece kulübü Harem Cariye'de sahne alan Sonses dillere dolanan şarkılarını bu sefer Kuşadalılar için seslendirdi. Gece kulübünü hınca hınç dolduran Bilal Sonses hayranları, hafızalara kazınacak bir gece yaşadılar. Kuşadası'nı çok sevdiğini söyleyen ünlü sanatçı Harem Cariye kulübünü çok beğendiğini söyledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sonses, sevenlerine teşekkür etti. - AYDIN
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