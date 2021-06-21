Üye Girişi
Bilal Yüksel Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesine yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Bilal Yüksel Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesine yeniden başkan seçildi

21.06.2021 15:57
Bilal Yüksel Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesine yeniden başkan seçildi, System.String[]

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şubesinin 19'ncu Seçimli Olağan Genel Kurulu, Marmara Üniversitesi İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şubesinin 19'ncu Seçimli Olağan Genel Kurulu, Marmara Üniversitesi İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda gerçekleşti. İki listenin yarıştığı Genel Kurul'da oyların çoğunluğunu alan mevcut Başkan Bilal Yüksel, yeniden başkanlığa seçildi.

5 binden fazla üyesi bulunan Vergi Müfettişleri Derneği'nin İstanbul Şubesi, pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle Genel Kurul yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu'nda görev yapan Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcılarından oluşan dernek üyeleri Seçimli Genel Kurulda oy kullandı.

"MESLEKTAŞLARIMIZIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMEK ADINA YÖNETİME TALİBİZ"

Görevde bulundukları iki yıllık süre zarfında meslektaşlarının mesleki sorunlarının çözüme kavuşturulması için dernek merkezi ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Bilal Yüksel,  "Göreve geldiğimiz süre içerisinde edindiğimiz bilgi ve deneyimler ışığında hepimizin ortak paydası olan mesleğimizin ve buna bağlı olarak meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik çözüm üretilmesi için çalışmak ve pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek adına yeni dönemde tekrar derneğimizin İstanbul şube yönetimine talibiz" dedi.

Vizyon ve misyon stratejilerine de değinen Yüksel şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim ve denetim kurullarımızla birlikte bir önceki seçim sürecinde de belirttiğimiz üzere vizyonumuz; mesleğimizi hak ettiği yere taşıyarak tercih edilen bir meslek grubu olmasını sağlamak, meslektaşlarımızın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmalarını en üst düzeye taşımak ve tüm bunlara bağlı olarak da yaşam kalitelerini arttırmaktır. Misyonumuz; meslektaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözümü, memnuniyetlerinin en üst düzeye getirilmesidir. Stratejimiz; her türlü iletişimi ve etkileşimi sağlayarak mesleğimiz için gece gündüz demeden çalışmaktır. Değerlerimiz ise dürüstlük, sorumluluk bilinci, enerjik yapımız, istişare ve birlik beraberliğimizin getireceği sinerjidir. Bu bağlamda vizyon, misyon, strateji ve değerler başlığı altında aktardığım hususlara yönelik olarak çalışmak için en büyük desteğimiz, gücümüz, ilham kaynağımız ise her şeyin en iyisini hak eden değerli meslektaşlarımız olmuştur ve bundan sonra da olacaktır."

TEKİRDAĞ: MESLEĞİMİZİN ÖNEMİ VE ETKİNLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR

Vergi Müfettişleri Derneği'nin İstanbul Şubesinin 19'uncu Seçimli Olağan Genel Kuruluna aday olarak katılan Vergi Müfettişi Ahmet Tekirdağ ise dernekçilik ve sivil toplum faaliyetlerinin bugüne kadar hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi. Bu tecrübe ve birikimle VMD İstanbul Şubesi yönetimine aday olduklarını söyleyen Tekirdağ, "Mesleğimizin önemi ve etkinliği her geçen gün artmaktadır. Artan bu öneme ve etkinliğe paralel olarak derneğimizin ve şubemizin üzerine düşenler de artmaktadır. Bunların bilincinde olarak bu göreve talip olduk. Bir adım öteye derneğimizi, mesleğimizi taşıyabilirsek ne mutlu bize. Her biri birbirinden değerli arkadaşlarımızla yönetim ve denetim kurullarımızı oluşturduk" ifadelerini kullandı.

YÜKSEL: VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sonuçların ardından ekibine ve Genel Kurula katılan tüm meslektaşlarına teşekkür eden Yüksel, "Yeni dönemde de asli görevimiz olarak gördüğümüz mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması ve hayatlarının kolaylaştırılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Bilal Yüksel Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesine yeniden başkan seçildi
Bilal Yüksel Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesine yeniden başkan seçildi
Bilal Yüksel Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesine yeniden başkan seçildi
Bilal Yüksel Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesine yeniden başkan seçildi
Bilal Yüksel Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesine yeniden başkan seçildi

Marmara Üniversitesi, Tekirdağ, İstanbul, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bilal Yüksel Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesine yeniden başkan seçildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik 17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım 16:53 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu 16:45 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada 16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a 16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi 16:00 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum 15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor 14:50 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Fiyatlar yükselince imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor Fiyatlar yükselince imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor         
17:18
İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı         
16:55
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim         
16:39
30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı         
16:37
Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış         
16:05
Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti         
15:46
Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?         
14:51
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi         
14:43
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi         
14:22
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 17:26:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilal Yüksel Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesine yeniden başkan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement