Bilaloğlu: Faiz indiriminin otomotiv satışlarına pozitif etkisi olacak

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Bilaloğlu, TCMB'nin faizi indirmesinin çok doğru yönde bir adım olduğunu belirterek, "Bu, kampanyalarla birlikte tüketici finansmanlarının yüzde 1 seviyelerine gelme ihtimalini artırdı. Bunun da tabii ki birinci el satışlara çok pozitif etkisi olacağı aşikar." dedi