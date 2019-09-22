Bilaloğlu: Faiz indiriminin otomotiv satışlarına pozitif etkisi olacak
1 saat önce
ODD Yönetim Kurulu Başkanı Bilaloğlu, TCMB'nin faizi indirmesinin çok doğru yönde bir adım olduğunu belirterek, "Bu, kampanyalarla birlikte tüketici finansmanlarının yüzde 1 seviyelerine gelme ihtimalini artırdı.
ODD Yönetim Kurulu Başkanı Bilaloğlu, TCMB'nin faizi indirmesinin çok doğru yönde bir adım olduğunu belirterek, "Bu, kampanyalarla birlikte tüketici finansmanlarının yüzde 1 seviyelerine gelme ihtimalini artırdı. Bunun da tabii ki birinci el satışlara çok pozitif etkisi olacağı aşikar." dedi
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:10
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