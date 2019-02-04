Bilardo 8 Top İl Birinciliği Sona Erdi
1 saat önce
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Bilardo 8 Top İl Birinciliği tamamlandı.
Kayseri
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Bilardo 8 Top İl Birinciliği tamamlandı.
Paşa Bilardo Salonunda düzenlenen müsabakalarda sporcular 8 Top'ta Kayserinin birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından birinci Mehmet Akif Yücel, ikinci Mehmet Bahçeci, üçüncü Utku Eser ve dördüncü Mehmet Ali Bayram
oldu.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar
TEM'de Feci Kaza! Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Öldü
Giresunspor'da Ümit Özat Dönemi Sona Erdi
Galatasaraylı Taraftarlardan Younes Belhanda'ya Büyük Tepki