Son Dakika Haberleri: Bilardo 8 Top İl Birinciliği Sona Erdi

Bilardo 8 Top İl Birinciliği Sona Erdi

1 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Bilardo 8 Top İl Birinciliği tamamlandı.

Bilardo 8 Top İl Birinciliği Sona Erdi, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Bilardo 8 Top İl Birinciliği tamamlandı.

Paşa Bilardo Salonunda düzenlenen müsabakalarda sporcular 8 Top'ta Kayserinin birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından birinci Mehmet Akif Yücel, ikinci Mehmet Bahçeci, üçüncü Utku Eser ve dördüncü Mehmet Ali Bayram oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
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