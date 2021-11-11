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SPOR Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız - Son Dakika

SPOR Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız

11.11.2021 14:48

Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağızVIDEO YOKSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) -ANTALYA'da düzenlenen Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası'nı takip eden Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, 'Cepli bilardo branşında altyapıyı güçlendirmek ve bugünlere...

Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) -

ANTALYA'da düzenlenen Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası'nı takip eden Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, 'Cepli bilardo branşında altyapıyı güçlendirmek ve bugünlere gelmek için uğraş verdik. Bunların sonuçlarını görüyoruz. Şu anda kazandığımız 2 madalyanın yanında 4-5 oyuncumuz çeyrek finalde elendi. Bu bize mutluluk veriyor ve sonraki senelerde bu disiplinde söz sahibi bir ülke olacağız" dedi.

Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu tarafından Antalya Kundu'daki bir otelde düzenlenen Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası'nda, 19 ülkeden 185 sporcu yarışıyor. Şampiyonada müsabakalar 4 branşta oynanıyor. Türkiye Milli Takımı şampiyonada 3 branşta 14 sporcu ile mücadele ediyor. Milli Takım şampiyonada şimdiye kadar 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Şampiyonayı takip eden Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Ercan, Ankara'da bilardo sporu için dünyanın en modern ve en büyük tesisinin inşa edildiğini ve bundan sonra tüm ulusal ve uluslararası müsabakaların burada oynanacağını söyledi.

Milli takım için oldukça verimli bir şampiyona olduğunu söyleyen Ercan, 'Şu ana kadar 2 madalya kazandık. Maçlar devam ediyor. Madalya kazanma şansımız devam ediyor. Cepli bilardo branşında altyapıyı güçlendirmek ve bugünlere gelmek için uğraş verdik. Bunların sonuçlarını görüyoruz. Şu anda kazandığımız 2 madalyanın yanında 4-5 oyuncumuz çeyrek finalde elendi. Bu bize mutluluk veriyor ve sonraki senelerde bu disiplinde söz sahibi bir ülke olacağız. 3 bantta dünyayı domine eden ülkelerden birisiyiz. Yılda 15 madalyaya kadar ulaşan sayımız. Buna cepli bilardoda eklenince geleceğe daha ümitle bakmaya başladık" dedi.

Ekim ayında düzenlenecek bir Avrupa şampiyonasını daha Türkiye'ye alma girişimlerini olduğunu söyleyen Ercan, 'Onu da alırsak yine bir Avrupa şampiyonasını ülkemizde oynatacağız. Her sene dünya kupasının bir etabı ülkemizde yapılıyor. Bu sene Şubat ayında Avrupa Milli Takımlar 3 Bant Şampiyonası ve hemen ardından 7 günlük dünya kupası ülkemizde yapılacak" diye konuştu.

Bilardoda Türkiye olarak uluslararası organizasyonlarda güçlü olduklarını belirten Ercan, şöyle konuştu:

'Snooker Dünya Şampiyonası'nı 4 yıllığına ülkemize almıştık. İlki Mart ayında Antalya'da düzenlenecek. Bu hem prestij hem de sporumuzun tanıtımı adına büyük bir organizasyon. 100'ü aşkın ülkede canlı yayınlanacak ve 500 milyon kişi seyredecek. Hem ülkemizin hem sporun tanıtımı adına çok büyük katkılar sağlayacak. Bilardoda uluslararası organizasyonlarda Türkiye olarak güçlüyüz. Bunun yanında madalya da gelince katmerli bir sevinç oluyor bizde."

SPOR Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız
SPOR Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız
SPOR Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız
SPOR Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız
SPOR Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız
SPOR Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız
SPOR Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız
SPOR Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız

Togo Cumhuriyeti, Antalya, Türkiye, Bilardo, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan: Bilardoda söz sahibi bir ülke olacağız - Son Dakika


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