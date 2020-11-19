Bilardo heyecanı tamamlandı

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan '10 Kasım Atatürk'ü Anma 3 Bant Bilardo Turnuvası' sona erdi.

Paşa Bilardo Salonunda yapılan müsabakalarda 32 sporcunun mücadelesi nefes kesti. 8 grup dörderli halde ve çift elemeli şeklinde yapılan müsabakada sporcular şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonunda Şampiyonluğa Kadircan Kaymakcı ismini yazdırırken, Mustafa Karakimseli ikinci, İsmet Salırlı üçüncü, Onur Mermi ise dördüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ