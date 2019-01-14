Son Dakika Haberleri: Bilardo İl Birinciliği Tamamlandı

Bilardo İl Birinciliği Tamamlandı

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019 Sezonu Bilardo İl Birinciliği tamamlandı.

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019 Sezonu Bilardo İl Birinciliği tamamlandı.

2 - 8 Ocak 2019 tarihleri arasında Paşa Bilardo Salonunda düzenlenen müsabakalara toplamda 42 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 1. Ahmet Kara, 2. Gökhan Kadığlu, 3. Gültekin

Can Özkan ve 4. Mehmet Bahçeci oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:38 Kaynak: İHA

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