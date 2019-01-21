Bilardo İl Şampiyonu Kazım Canbul Oldu
2 saat önce
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Düzce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonunun düzenlediği Türkiye
Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Konuralp
Gazi Gençlik Merkezi Savaş Bulut
Bilardo Salonunda 10 gün süren ve 70 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakalarında finaller nefes kesti.
70 sporcu birinci turdan başlayarak elemelere katıldı. Yarı final ile birlikte final şekillenirken müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarı Final müsabakalarında Mehmet Kocabaş-Metin Çakaloğlu, Kazım Canbul- Bora Yayalar
finale çıkmak için yarıştı. Yarı Final müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Kazım Canbul ve Metin Çakaloğlu finale isimlerini yazdırdılar.
Onlarca bilardo sever final müsabakasını izlerken son ana kadar şampiyonun adı belli olmadı. Müsabakanın sonunda aldığı serilerle Metin Çakaloğlu'nu geride bırakıp şampiyonluğa uzanan Kazım Canbul, Düzce'nin bilardo şampiyonu oldu.
Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakalarında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Tesisler Şube Müdür Vekili Ramazan Azın ile Düzce Bilardo İl Temsilcisi Fatih
Kerim Öztürk dereceye giren sporcuları tebrik ederek kupa ve madalyalarını takdim etti. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:52 Kaynak: İHA
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