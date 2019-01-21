Son Dakika Haberleri: Bilardo İl Şampiyonu Kazım Canbul Oldu

Bilardo İl Şampiyonu Kazım Canbul Oldu

2 saat önce

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bilardo İl Şampiyonu Kazım Canbul Oldu, System.String[]
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Konuralp Gazi Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonunda 10 gün süren ve 70 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakalarında finaller nefes kesti.

70 sporcu birinci turdan başlayarak elemelere katıldı. Yarı final ile birlikte final şekillenirken müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarı Final müsabakalarında Mehmet Kocabaş-Metin Çakaloğlu, Kazım Canbul- Bora Yayalar finale çıkmak için yarıştı. Yarı Final müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Kazım Canbul ve Metin Çakaloğlu finale isimlerini yazdırdılar.

Onlarca bilardo sever final müsabakasını izlerken son ana kadar şampiyonun adı belli olmadı. Müsabakanın sonunda aldığı serilerle Metin Çakaloğlu'nu geride bırakıp şampiyonluğa uzanan Kazım Canbul, Düzce'nin bilardo şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonası 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakalarında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Tesisler Şube Müdür Vekili Ramazan Azın ile Düzce Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk dereceye giren sporcuları tebrik ederek kupa ve madalyalarını takdim etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Düzce, Türkiye, Spor
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